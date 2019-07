Griezmann: Vem, da bom ob gostovanju v Madridu izžvižgan

Prah po prestopu Antoina Griezmanna v Barcelono se počasi polega. Čeprav je način, na katerega je Francoz zapustil Atletico, dodobra razdelil širšo nogometno javnost, pa Griezmann poudarja, da bo Atletico vedno nosil v svojem srcu, a se hkrati zaveda, da bo ob gostovanju svojega novega kluba v Madridu deležen žvižgov s strani navijačev.

Antoine Griezmann, novopečeni član Barcelone, je ob svojem prestopu dejal, da so se mu izpolnile sanje. Priznal je tudi, da je po podpisu pogodbe potočil solze sreče. Dober teden po tem, ko se je po 120 milijonskem prestopu preselil h katalonskemu velikanu, pa je prvič spregovoril tudi za španske medije. "Bilo je veliko stresa, veliko pritiskov, a prestop je vendarle pod streho. Počutim se izjemno. Igralci so me toplo sprejeli, prav tako trenerji in zdravniško osebje. Ni mi bilo lahko prve dni, a upam, da bom kmalu našel samozavest. Želim si znova biti pravi jaz," je povedal Griezmann, za katerega je Barcelona po Maconnaisu, Real Sociedadu in Atleticu četrti klub v profesionalni karieri.

Ko je privržencem Atletica sredi meseca maja preko klubskih družbenih omrežij na pompozen način naznanil, da se poslavlja, se je začel medijski pogrom zoper njega, saj se je zdelo, da je vsak dan na plano prišla novica, ki je njegov status nasmejanega in prikupnega nogometaša vedno znova očrnila. Od tega, da naj bi se z Barcelono dogovoril že po SP v Rusiji, do tega, da je s svojo odločitvijo povsem presenetil klubsko vodstvo, ki njegovega odhoda ni pričakovalo. "Želel sem si oditi brez zamer, da bi bilo najboljše zame in za klub. Moj načrt je bil, da bi z vodstvom našel skupen jezik. Želel sem si, da bi klub zapustil kot Juanfran in Godin, ki sta odšla kot legendi, a se na žalost ni zgodilo tako, saj sem moral svojo odločitev sporočiti preko videa," je dejal Griezmann, ki si je kljub 134 zadetkom in 50 asistencam na 257 tekmah za klub, zelo verjetno za vedno zapravil simpatije madridskega kluba.

Antoine Griezmann je tretja najdražja okrepitev Barcelone v zgodovini kluba. FOTO: Twitter