Griezmann: Za poraz proti 'Juvetu' ni kriv trener, ampak mi igralci

Ko trener moštva, ki vsako leto pretendira za lovorike v vseh tekmovanjih, v katerih nastopa, po novem bolečem porazu izjavi, da je bil strah v očeh njegovih varovancih videti že pred začetkom obračuna velik, je jasno, da sta tako posamična kot moštvena samozavest na zelo nizki ravni.

"Zavedamo se, da v zadnjem obdobju trpimo zaradi poškodb določenih igralcev, ki so zelo pomembni za naše moštvo. Ko se bodo vrnili na zelenice, bo tudi naša igra precej boljša. Vsekakor bomo analizirali ta poraz z Juventusom, predvsem pa boli dejstvo, da smo šele po zaostanku z 0:2 začeli igrati precej bolje. Naša največja težava je zelo slab vstop v tekmo," se je po prvem porazu v letošnji sezoni Lige prvakov pridušal strateg vse bolj potapljajoče se Barcelone Ronald Koeman in nadaljeval z naštevanjem pomanjkljivosti, ki so privedle do prepričljive zmage 'stare dame' na Camp Nouu.

"Po pravici povedano sem bil zelo presenečen nad načinom, kako medlo smo krenili v obračun proti tako kakovostnemu tekmecu. Zdelo se je, kot da igralci niso lačni uspeha, zmage. In ko enkrat zaostajaš z 0:2, je zelo težko preobrniti rezultat. Veste, ko je strah prisoten že pred uvodnim sodnikovim žvižgom, kaj več niti ne moreš pričakovati."