Griezmann: Ne vem, za katero ekipo bom nastopal, a kariero bi rad končal v MLS

"Osvojiti špansko prvenstvo in ligo prvakov z Barcelono so moje sanje in hkrati velik cilj. Karkoli se bo že uresničilo, želim s Francijo znova postati svetovni prvak v Katarju, preden bi zaigral v ZDA," je za ameriški časnik dejal Antoine Griezmann,ki je s Francijo leta 2018 v Rusiji osvojil naslov svetovnega prvaka. Griezmann je poudaril, da ne ve, za kateri klub v ligi MLS bi lahko zaigral, pred dvema letoma pa je po navedbah AFPomenil možnost, da bi oblekel dres Los Angeles Galaxyja ali Interja iz Miamija, ki ga ima v lasti nekdanji angleški reprezentant David Beckham. "Ne vem, za katero ekipo bom nastopal, ampak rad bi igral v MLS. Zame je to cilj za konec kariere. Seveda pa bi rad tudi tam osvajal lovorike," je poudaril napadalec, ki je v letošnji sezoni za trenutno vodilno moštvo španskega prvenstva na 37 tekmah dosegel 14 golov.