Griezmannov oče Setienu: Če želiš voziti, potrebuješ ključe, ti pa si zgolj potnik

Klavrn večer Barcelone in še bolj klavrn večer Antoina Griezmanna, bi lahko dejali po torkovem remiju Blaugrane in Atletico Madrida, po katerem so delnice Kataloncev v boju za naslov močno padle. Francoski napadalec je v igro vstopil šele v 90. minuti, do konca pa ni pokazal praktično ničesar. Je pa pozornost nase preusmeril njegov oče, ki je na Instagramu po tekmi napadel trenerja Quiqueja Setiena.

icon-expand Antoine Griezmann, Lionel Messi, Luis Suarez FOTO: AP 120 milijonov je Barcelona lansko poletje odštela za Antoina Griezmanna. Navijači Kataloncev so pričakovali veliko, dobili pa zelo malo. Francoski napadalec se na Camp Nouu nikakor ne znajde, kar potrjuje tudi statistika. Na 43 tekmah je dosegel zgolj 14 zadetkov, za nameček pa po premoru zaradi koronavirusa tekme bolj ali manj spremlja s klopi. Nič drugače ni bilo niti proti Atleticu. Griezmann se je ogreval celoten drugi polčas, na igrišče pa je vstopil šele v 90. minuti. Do konca je storil kar tri napake, ko je žogo prepustil gostom, v ofenzivnem smislu pa prav tako ni ponudil ničesar. A to njegovega očeta Alaina ni odvrnilo, da ne bi po tekmi jeze zgrnil nad trenerjem Quiquejem Setienom, s katerim je 29-letnik v nič kaj rožnatih odnosih. Družinski napadi na Setiena

"Če si želiš voziti, potrebuješ ključe vozila. Ti pa si zgolj eden od potnikov," je zapisal Alain Griezmann, ki je s tem ciljal na Setienovo nemoč v Barcelonini garderobi. Če gre verjeti navedbam španskih medijev, beseda 61-letnega stratega med igralci Barcelone že dolgo nima več takšnega pomena, kot bi od trenerja pričakovali. Oglasil pa se je tudi Griezmannov brat Theo, ki je zapisal: "Dve minuti … Zares si želim jokati."Mišljeni sta minuti, ki ju je Antoine preživel na igrišču, čeprav je sodnikov podaljšek trajal nekoliko več. Setien je bil podobnih napadov že deležen od mame Arthurja Mela, ki ga je na družbenih omrežjih krivila za slabšo formo svojega sina. Brazilec je nedavno zapustil Barcelono in podpisal za Juventus in nič kaj presenetljivo ne bi bilo, če bi se za odhod s Camp Noua že to poletje odločil tudi francoski napadalec. icon-link Statistika Antoina Griezmanna v sezoni 2019/2020 (v vseh tekmovanjih). FOTO: Sofascore.com Setien: Nimam se za kaj opravičevati

Nekdanji trener Betisa je novinarjem po torkovi tekmi moral pojasnjevati, zakaj 120-milijonska okrepitev 89 minut preživi na klopi."Riqui Puig je igral dobro, zato sem ga pustil na igrišču. Poleg tega poskušam vedno v igri zadržatiLuisa Suareza inLionela Messija, tako da zanj (za Griezmanna, op. a.) tokrat ni bilo prostora, ker bi v nasprotnem primeru destabiliziral celotno ekipo." "Razumem, da je nezadovoljen, ker ne dobiva dovolj priložnosti. Z njim se bom pogovoril, a se mu nimam za kaj opravičevati. Jaz sem trener in jaz sprejemam odločitve," je še dodal Setien, ki je vsaj z besedami skušal pokazati svojo avtoriteto. Zaskrbljujoča statistika

Mnogi so pričakovali, da bo Griezmann s svojo mobilnostjo odlično dopolnjeval Messija in Suareza, a temu vsaj za zdaj nikakor ni tako. Francoski napadalec je v tej sezoni La Lige nastopil na 32 tekmah, na katerih je zabil osem zadetkov, ob tem pa dodal le štiri asistence. Podobno neučinkovit je bil v Ligi prvakov, kjer je za dva gola potreboval sedem tekem oziroma 528 minut. Še najbolje mu gre v španskem kraljevem pokalu – na treh srečanjih je prav tolikokrat meril v polno. Barcelona Griezmanna ni pripeljala, da bi odločal pokalne tekme, na katerih priložnosti tako ali tako dobivajo rezervisti. Pripeljala ga je, da bo skupaj z argentinsko-urugvajskim dvojcem v napadu odločal najpomembnejše tekme, po katerih bi v zrak dvigoval lovorike. Zato se bo na Camp Nouu nekaj več kot očitno moralo spremeniti. Francoz pa za zdaj še lahko mirno diha, saj bo morebitni neuspeh z "glavo" skoraj zagotovo prvi plačal Setien.