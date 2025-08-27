Šeško in soigralci osramočeni, četrtoligaš do velike zmage

Benjamin Šeško je prvič, odkar je oblekel dres Manchester Uniteda, tekmo začel v prvi postavi. Poleg slovenskega napadalca je tekmo začelo še nekaj prvokategornikov, ki pa v prvem polčasu niso bili dorasli angleškemu malčku. Domačini so za prvi šok na tekmi poskrbeli v 22. minuti, ko je v kazenskem prostoru sam ostal Charles Vernam in ob bližnji vratnici premagal nespretnega vratarja. Andre Onana je moral še drugič v svojo mrežo v 30. minuti, ko je po predložku zaplaval v prazno, po zmedi pred vrati rdečih vragov pa je žogo v mrežo potisnil Tyrell Warren.

Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim se je med polčasom odločil za tri zamenjave. V garderobi so ostali Patrick Dorgu, Tyler Fredricson in Manuel Ugarte, v igro pa vstopili Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes in Matthijs de Ligt. Nogometaši Grimsbyja, ki so v prvem polčasu poleg dveh veljavnih golov dosegli še en neregularen zadetek, so to ponovili še v drugem delu tekme, ko jim je prednost treh zadetkov preprečila zastavica stranskega sodnika.

Nekaj trenutkov kasneje so rdeči vragi znižali zaostanek. Po lepem solo prodoru je z natančnim strelom mrežo stresel Mbeumo. Šeško je imel v končnici obračuna nekaj priložnosti, za izenačenje pa je v izdihljajih rednega dela poskrbel Harry Maguire, ki je bil natančen z glavo.

Sledile so enajstmetrovke, spremljali pa smo kar 13 serij. Pri domačih je kot tretji izvajalec zgrešil Clarke Oduor, upanje Grimsbyja pa je kot peti izvajalec podaljšal Matheus Cunha. V nadaljevanju so bili natančni vsi, vse do 26. enajstmetrovke večera, ki jo je zastreljal Mbeumo in poskrbel za ekstazo navdušenja v majhnem mestu po imenu Cleethorpes.