Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Grki šokirali Nemce, Portugalska brez Ronalda do zmage

Ljubljana, 27. 09. 2026 23.08 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
profimedia 1138739531

Nogometaši Nizozemske, Grčije in Portugalske so v ligi A lige narodov prišli še do drugih zmag. Nizozemci so ugnali Srbijo z 2:1, Grki Nemčijo z 1:0, Portugalci pa z 2:1 Norveško. Vsi so slavili v gosteh.

V skupini A2 v Beogradu se je Srbija kar dobro upirala Nizozemcem, a na koncu so tulipani pod Xavijevim vodstvom dosegli prvo zmago, Srbi pa vpisali drugi poraz v ligi narodov in četrtega zaporedoma. Za Nizozemce, ki so v uvodnem krogu remizirali z Nemčijo, je oba gola dosegel Mexx Meerdink, in sicer v 30. minuti z bele pike ter v 69. Vmes je za Srbe izenačil Luka Jović na začetku drugega polčasa. So pa Nizozemci hitro ostali brez Codyja Gakpoja, ki je v 17. minuti moral iz igre zaradi poškodbe.

Na drugi tekmi skupine je Nemčija v Augsburgu gostila Grčijo. Slednja je slavila v uvodnem krogu, izbranci Jürgena Kloppa pa so točki iz uvoda tokrat dodali prvi poraz. Nemci so v prvem polčasu imeli skoraj 80 odstotkov časa žogo v posesti, toda mreže tekmecev jim ni uspelo načeti, tudi v drugem polčasu kljub številnim poskusom niso bili posebej konkretni, zato pa so v 74. minuti povedli Grki z golom Dimitrisa Kurbelisa. Serge Gnabry je pozneje sicer nevarno poskusil, toda Nemcem ni uspelo do izenačenja.

Danci so v skupini A4 po porazu proti Norvežanom tokrat doma z 2:0 odpravili Wales, ki je zadnji z dvema porazoma. Navijače v Københavnu sta razveselila avtogol Bena Daviesa v 53. minuti ter zadetek Gustava Isaksena v 66.

Glavni obračun te skupine pa se je odvil v Oslu, kjer sta se srečali Norveška in Portugalska. Obe sta zmagovito začeli ligo narodov, tokrat so bili uspešnejši in srečnejši gosti. Portugalci, ki so tokrat na klopi pustili Cristiana Ronalda, so povedli v 17. minuti po strelu Joaa Felixa z roba kazenskega prostora. V drugem delu prvega polčasa so imeli pobudo Norvežani, ki pa so izenačili v 51. minuti. Iz bližine je zadel Erling Haaland, to je bil njegov 65. gol za izbrano vrsto na 57. tekmi.

Preberi še Cesar: Upam, da bomo v prihodnje dlje zdržali v dobrem ritmu

Toda v 54. minuti je norveški vratar Orjan Nyland naredil napako in oddal žogo Goncalu Ramosu, ki ga je nato z lobom premagal za 2:1. Takoj zatem bi si domačini skorajda zabili še avtogol, prepovedan položaj pa je nato "rešil" Nylanda, saj je znova omogočil (razveljavljeni) zadetek Ramosu. Norvežani so bili pozneje podjetnejši, a ostali praznih rok.

Avstrijci so v skupini B3 opravili s Kosovom in vpisali še drugo zaporedno zmago s 3:1, potem ko so uvodoma ugnali Izrael. Tokrat so za Avstrijce na Dunaju zadeli David Affengruber, Junior Adamu in Carney Chukwuemeka, Edon Zhegrova je v končnici tekme le še kozmetično popravil izid z uspešno izvedeno enajstmetrovko.

Izidi: Liga narodov, nedelja, 27. september:

Srbija - Nizozemska 1:2 (0:1)

Nemčija - Grčija 0:1 (0:0)

Danska - Wales 2:0 (0:0)

Norveška - Portugalska 1:2 (0:1)

Avstrija - Kosovo 3:1 (2:0)

Izrael - Irska 0:3 (0:3)

Gibraltar - Andora 0:0

Litva - Azerbajdžan 1:1 (1:1)


Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.

Kantrida, ki ni nikoli zares odšla: večer, ko se je Rijeka vrnila domov

24ur.com Srbi po bledi predstavi premagali Portugalce
24ur.com Švicarji premagali tudi Švede, Makedonci do točke v Belgiji
24ur.com Navijači so neomajni: Slovenija bo v finalu in Slovenija bo zlata
24ur.com Slovenija proti Srbiji: od evforije do razočaranja
24ur.com Slovenci prvi v skupini, za četrtfinale proti Nizozemcem
24ur.com Slovenci boljši od evropskih in svetovnih prvakov
24ur.com Elšnik z druščino ponižal Nemce, na 'srbski' način so proslavljali dolgo v noč
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
moskisvet
Portal
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961