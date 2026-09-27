Grki šokirali Nemce, Portugalska brez Ronalda do zmage

V skupini A2 v Beogradu se je Srbija kar dobro upirala Nizozemcem, a na koncu so tulipani pod Xavijevim vodstvom dosegli prvo zmago, Srbi pa vpisali drugi poraz v ligi narodov in četrtega zaporedoma. Za Nizozemce, ki so v uvodnem krogu remizirali z Nemčijo, je oba gola dosegel Mexx Meerdink, in sicer v 30. minuti z bele pike ter v 69. Vmes je za Srbe izenačil Luka Jović na začetku drugega polčasa. So pa Nizozemci hitro ostali brez Codyja Gakpoja, ki je v 17. minuti moral iz igre zaradi poškodbe. Na drugi tekmi skupine je Nemčija v Augsburgu gostila Grčijo. Slednja je slavila v uvodnem krogu, izbranci Jürgena Kloppa pa so točki iz uvoda tokrat dodali prvi poraz. Nemci so v prvem polčasu imeli skoraj 80 odstotkov časa žogo v posesti, toda mreže tekmecev jim ni uspelo načeti, tudi v drugem polčasu kljub številnim poskusom niso bili posebej konkretni, zato pa so v 74. minuti povedli Grki z golom Dimitrisa Kurbelisa. Serge Gnabry je pozneje sicer nevarno poskusil, toda Nemcem ni uspelo do izenačenja.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Srbija - Nizozemska Profimedia

Danska Profimedia

Nemčija - Grčija Profimedia

Danska - Wales Profimedia

Nemčija Profimedia

Portugalska Profimedia











Danci so v skupini A4 po porazu proti Norvežanom tokrat doma z 2:0 odpravili Wales, ki je zadnji z dvema porazoma. Navijače v Københavnu sta razveselila avtogol Bena Daviesa v 53. minuti ter zadetek Gustava Isaksena v 66. Glavni obračun te skupine pa se je odvil v Oslu, kjer sta se srečali Norveška in Portugalska. Obe sta zmagovito začeli ligo narodov, tokrat so bili uspešnejši in srečnejši gosti. Portugalci, ki so tokrat na klopi pustili Cristiana Ronalda, so povedli v 17. minuti po strelu Joaa Felixa z roba kazenskega prostora. V drugem delu prvega polčasa so imeli pobudo Norvežani, ki pa so izenačili v 51. minuti. Iz bližine je zadel Erling Haaland, to je bil njegov 65. gol za izbrano vrsto na 57. tekmi.

Toda v 54. minuti je norveški vratar Orjan Nyland naredil napako in oddal žogo Goncalu Ramosu, ki ga je nato z lobom premagal za 2:1. Takoj zatem bi si domačini skorajda zabili še avtogol, prepovedan položaj pa je nato "rešil" Nylanda, saj je znova omogočil (razveljavljeni) zadetek Ramosu. Norvežani so bili pozneje podjetnejši, a ostali praznih rok. Avstrijci so v skupini B3 opravili s Kosovom in vpisali še drugo zaporedno zmago s 3:1, potem ko so uvodoma ugnali Izrael. Tokrat so za Avstrijce na Dunaju zadeli David Affengruber, Junior Adamu in Carney Chukwuemeka, Edon Zhegrova je v končnici tekme le še kozmetično popravil izid z uspešno izvedeno enajstmetrovko.

Izidi: Liga narodov, nedelja, 27. september: