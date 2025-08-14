Svetli način
Nogomet

Grlić in Osterc odhajata na posojo

Maribor, 14. 08. 2025 07.59 | Posodobljeno pred 9 dnevi

M.J.
0

Niko Grlić in Niko Osterc se vsaj začasno poslavljata od Ljudskega vrta. Grlić bo kot posojeni član Maribora igral za Bravo, Osterca čaka drugoligaško kaljenje v Beltincih, dres katerih je nosil že spomladi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vesel sem za priložnost. V novi sredini želim narediti korak naprej in ekipi na čim boljši način pomagati do čim boljših rezultatov. Ekipa je mlada, a zelo kakovostna. Veliko fantov poznam iz reprezentančnih akcij, tako da verjamem, da ne bo težav s prilagajanjem," je za spletno stran Brava dejal Niko Grlić, ki je doslej v slovenski prvi ligi odigral 34 tekem, v statistiko pa je vknjižil štiri zadetke in tri podaje.

Niko Grlić
Niko Grlić FOTO: Luka Kotnik

Niko Osterc je doslej zaigral na dveh prvoligaških preizkušnjah, enajst nastopov pa je spomladi zbral na drugoligaških igriščih.

nogomet maribor Niko Grlić
