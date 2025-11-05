Grob prekršek in grozna poškodba za solze Hakimija tedne pred afriškim prvenstvom

V torek je PSG na domačem terenu utrpel prvi poraz v tej sezoni Lige prvakov. Krvnik Parižanov je bil münchenski Bayern, ki je zmagal z izidom 2:1. Oba zadetka nemškega kluba je zabil Luis Diaz, ki pa je z nespametnim in grobim prekrškom tik pred zaključkom prvega polčasa poškodoval Achrafa Hakimija in si prislužil rdeč karton. Hakimi je zelenico Parka princev zapustil v solzah, slika poškodbe pa je milo rečeno šokantna.