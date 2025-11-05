Grob prekršek in grozna poškodba za solze Hakimija tedne pred afriškim prvenstvom

Sodnik obračuna je Luisu Diazu sprva pokazal zgolj rumen karton, po posredovanju sodnikov v sobi VAR in pregledu počasnih posnetkov pa je Kolumbijcu pokazal rdeč karton. Bayern je do konca obračuna zdržal pritisk nasprotnikov, saj so Parižani zaostanek zgolj znižali na 2:1 preko Joaa Nevesa.
Maročan Achraf Hakimi igrišča ni zapustil v solzah zgolj zaradi resnosti poškodbe, ampak tudi zaradi dejstva, da bo zaradi nje mogoče odsoten na prihajajočem afriškem pokalu narodov, ki bo v njegovem Maroku potekal med 21. decembrom in 18. januarjem. Slike poškodovanega gležnja Hakimija so že obkrožile svet.
