Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Grob prekršek in grozna poškodba za solze Hakimija tedne pred afriškim prvenstvom

Pariz, 05. 11. 2025 11.19 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
1

V torek je PSG na domačem terenu utrpel prvi poraz v tej sezoni Lige prvakov. Krvnik Parižanov je bil münchenski Bayern, ki je zmagal z izidom 2:1. Oba zadetka nemškega kluba je zabil Luis Diaz, ki pa je z nespametnim in grobim prekrškom tik pred zaključkom prvega polčasa poškodoval Achrafa Hakimija in si prislužil rdeč karton. Hakimi je zelenico Parka princev zapustil v solzah, slika poškodbe pa je milo rečeno šokantna.

Sodnik obračuna je Luisu Diazu sprva pokazal zgolj rumen karton, po posredovanju sodnikov v sobi VAR in pregledu počasnih posnetkov pa je Kolumbijcu pokazal rdeč karton. Bayern je do konca obračuna zdržal pritisk nasprotnikov, saj so Parižani zaostanek zgolj znižali na 2:1 preko Joaa Nevesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Maročan Achraf Hakimi igrišča ni zapustil v solzah zgolj zaradi resnosti poškodbe, ampak tudi zaradi dejstva, da bo zaradi nje mogoče odsoten na prihajajočem afriškem pokalu narodov, ki bo v njegovem Maroku potekal med 21. decembrom in 18. januarjem. Slike poškodovanega gležnja Hakimija so že obkrožile svet.

Achraf Hakimi Luis Diaz Joao Neves
Naslednji članek

Večer, ko je Liverpool obrnil nov list v sezoni

SORODNI ČLANKI

Večer, ko je Liverpool obrnil nov list v sezoni

Vse na enem mestu: Bayern sredi Pariza porazil PSG, slavil tudi Oblak z Atleticom

Haaland o Ronaldu in Messiju: Njima se nihče ne more približati

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
05. 11. 2025 11.29
+1
Splet nesrecnih okoliscin...skoda za hakimija..
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330