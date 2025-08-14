Grofi kljub porazu ostajajo v Evropi

Nogometaši Celja na povratni tekmi proti Luganu niso nadaljevali niza zmag, a jim tega navijači zagotovo ne bodo zamerili. Uvrstili so se namreč v zadnji, četrti krog kvalifikacij za konferenčno ligo, saj so prvo tekmo v Švici dobili kar s 5:0. Tudi v Celju so pokazali lepo predstavo, bili večji del tekme boljši tekmeci, toda popustili so v zadnjem delu tekme, kar so tekmeci izkoristili in zaostanek 1:2 spremenili v zmago 4:2.

Celjani niso želeli le braniti visoke prednosti, ampak so hoteli tudi pred svojimi navijači dokazati, da so boljši od bogatejših tekmecev. Čeprav je marsikdo mislil, da bodo Švicarji tisti, ki bodo pritisnili na začetku, so to storili varovanci Alberta Riere. Nizali so nevarne napade, v peti minuti je Damjan Vuklišević z glavo streljal čez gol, slabi dve minuti pozneje je z razdalje nevarno streljal tudi Milot Avdyli, toda švicarski vratar Amir Saipi je bil na mestu.

V času premoči Celjanov pa so gosti, ki so na zadnji prvenstveni tekmi s 3:1 premagali švicarskega prvaka Basel, v Celju pa so nastopili v nekoliko spremenjeni postavi, povedli. Avdyli je v 13. minuti nespretno storil prekršek nad švicarskim reprezentantom Renatom Steffenom, najstrožjo kazen pa je zanesljivo izvedel Anto Grgić.