Grofi kljub porazu ostajajo v Evropi

Nogometaši Celja na povratni tekmi proti Luganu niso nadaljevali niza zmag, a jim tega navijači zagotovo ne bodo zamerili. Uvrstili so se namreč v zadnji, četrti krog kvalifikacij za konferenčno ligo, saj so prvo tekmo v Švici dobili kar s 5:0. Tudi v Celju so pokazali lepo predstavo, bili večji del tekme boljši tekmeci, toda popustili so v zadnjem delu tekme, kar so tekmeci izkoristili in zaostanek 1:2 spremenili v zmago 4:2.
Celjani niso želeli le braniti visoke prednosti, ampak so hoteli tudi pred svojimi navijači dokazati, da so boljši od bogatejših tekmecev. Čeprav je marsikdo mislil, da bodo Švicarji tisti, ki bodo pritisnili na začetku, so to storili varovanci Alberta Riere. Nizali so nevarne napade, v peti minuti je Damjan Vuklišević z glavo streljal čez gol, slabi dve minuti pozneje je z razdalje nevarno streljal tudi Milot Avdyli, toda švicarski vratar Amir Saipi je bil na mestu.
V času premoči Celjanov pa so gosti, ki so na zadnji prvenstveni tekmi s 3:1 premagali švicarskega prvaka Basel, v Celju pa so nastopili v nekoliko spremenjeni postavi, povedli. Avdyli je v 13. minuti nespretno storil prekršek nad švicarskim reprezentantom Renatom Steffenom, najstrožjo kazen pa je zanesljivo izvedel Anto Grgić.
Toda upanje, da bi gosti lahko ogrozili visoko prednost tekmecev, se je razblinilo že v 22. minuti. Takrat je Mario Kvesić lepo podal Franku Kovačeviću v prazen prostor, Hrvat pa je mimo vratarja poslal žogo v mrežo za svoj sedmi letošnji gol v Evropi.
Izenačenje je nekoliko umirilo napade gostiteljev, ki pa so si do odmora vendarle pripravili še dve lepi priložnosti. Nikita Josifov je v 35. minuti lepo streljal z desne strani kazenskega prostora, vratar je žogo odbil v kot, po njem pa je Vuklišević zadel prečko.
V drugem delu se razmerje moči ni dosti spremenilo. Domači so bili še naprej nevarnejši, Danijel Šturm je v 51. minuti lepo preigraval, streljal pa za las mimo vratnice. Tri minute pozneje so celjski nogometaši prišli kar do štirih strelov v enem napadu, tri so Švicarji blokirali, zadnji je poskusil Avdyli, žoga je zletela mimo gola.
Podobno se je zgodilo po strelu Josifova v 66. minuti, natančnejši pa je bil v 67. Kvesić, svojo ekipo je povedel v vodstvo s strelom s 17 metrov.
Švicarji pa niso bili dolgo v zaostanku. Že dve minuti pozneje je Nemec Antonios Papadopoulos v sredini kazenskega prostora izkoristil podajo z leve strani. Do konca je nato Lugano dosegel še dva gola, enega Steffen z lepim strelom, Ezgjan Alioski pa je natančno izvedel še drugo enajstmetrovko na tekmi za končni rezultat. Ta je imel do konca tekme še eno priložnost, toda izkazal se je vratar Žan-Luk Leban. Celje so bo v zadnjem krogu pomerilo z boljšim z obračuna med Banikom iz Ostrave in dunajsko Austrio.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.