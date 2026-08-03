Danes bo znan nov evropski tekmec Celja

Celjski grofje bodo v žrebu dobili novega tekmeca. Če v tretjem krogu kvalifikacij premagajo armenskega prvaka Ararat, bodo nadaljevali sanje o Ligi prvakov. Če pa bodo Armenci boljši, Celjane čaka play-off v Ligi Evropa.
Grofje tekmeca nikakor ne bodo smeli podcenjevati, Ararat jim je namreč evropske načrte prekrižal že v sezoni 2020/21. Prva tekma med Ararat-Armenio in Celjem bo v torek, 4. avgusta, ob 18. uri, povratni obračun v knežjem mestu pa v torek, 11. avgusta, ob 20.15.
Celjani so v tretji krog kvalifikacij napredovali po zmagi nad albanskim prvakom Egnatio. Na tekmi v Albaniji je bil rezultat izenačen (3:3). Na povratni tekmi v Celju so grofje slavili po enajstmetrovkah, saj so Albanci zgrešili kar dve, Celjani pa zadeli vse štiri.
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