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Nogomet

Danes bo znan nov evropski tekmec Celja

Nyon, 03. 08. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
H.B.
Nogometaši Celja

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu bodo danes izžrebali pare play-offa kvalifikacij v Ligi prvakov, Ligi Evropa in Konferenčni ligi. Aktualni prvaki bodo v žrebu dobili novega tekmeca na zadnji kvalifikacijski evropski stopnički. Žreb boste lahko v živo ob 12. uri spremljali na naši spletni strani.

Celjski grofje bodo v žrebu dobili novega tekmeca. Če v tretjem krogu kvalifikacij premagajo armenskega prvaka Ararat, bodo nadaljevali sanje o Ligi prvakov. Če pa bodo Armenci boljši, Celjane čaka play-off v Ligi Evropa.

Grofje tekmeca nikakor ne bodo smeli podcenjevati, Ararat jim je namreč evropske načrte prekrižal že v sezoni 2020/21. Prva tekma med Ararat-Armenio in Celjem bo v torek, 4. avgusta, ob 18. uri, povratni obračun v knežjem mestu pa v torek, 11. avgusta, ob 20.15.

Celjani napredovanje zagotovili po enajstmetrovkah.
Celjani napredovanje zagotovili po enajstmetrovkah.
FOTO: Luka Kotnik

Celjani so v tretji krog kvalifikacij napredovali po zmagi nad albanskim prvakom Egnatio. Na tekmi v Albaniji je bil rezultat izenačen (3:3). Na povratni tekmi v Celju so grofje slavili po enajstmetrovkah, saj so Albanci zgrešili kar dve, Celjani pa zadeli vse štiri.

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