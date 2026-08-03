Danes bo znan nov evropski tekmec Celja

Celjski grofje bodo v žrebu dobili novega tekmeca. Če v tretjem krogu kvalifikacij premagajo armenskega prvaka Ararat, bodo nadaljevali sanje o Ligi prvakov. Če pa bodo Armenci boljši, Celjane čaka play-off v Ligi Evropa.

Grofje tekmeca nikakor ne bodo smeli podcenjevati, Ararat jim je namreč evropske načrte prekrižal že v sezoni 2020/21. Prva tekma med Ararat-Armenio in Celjem bo v torek, 4. avgusta, ob 18. uri, povratni obračun v knežjem mestu pa v torek, 11. avgusta, ob 20.15.