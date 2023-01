Groza v BiH: nekdanji mladi nogometni reprezentant ustreljen v glavo

Almir Raščić je v petek pozno zvečer prejel smrtno nevarne poškodbe, nato pa so ga z rešilnim avtom pripeljali v bolnico v Sarajevu, kjer se po pisanju medijev iz BiH borijo za njegovo življenje. Trenutno je še v komi. Zaenkrat so podrobnosti incidenta bolj skope. "Neznani napadalci so nesrečnega nekdanjega nogometaša najprej s palicami pretepli do nezavesti, kasneje pa so ga še ustrelili v glavo. Pravi čudež je, da so ga v bolnico pripeljali še živega. Policija zbira podatke, zaenkrat se o napadalcih ne ve nič novega," pišejo mediji iz BiH.