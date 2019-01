Grozljiv posnetek Emiliana Sale: 'Letalo razpada na koščke'

Nekdanje dekle o 'nogometni mafiji' "Brat, mrtev sem. Tu v Nantesu sem počel reči, reči, reči in reči ... Tu sem na letalu in zdi se, da na poti v Cardiff razpada na koščke. Če v uri in pol ne dobite novic z moje strani ... Ne vem, če bodo koga poslali, da me poišče, saj me ne bodo našli, toda ... No, zdaj veste. Kako me je strah, presneto ..." se sliši na posnetku 28-letnika, ki ga je uspel poslati prek WhatsAppa.

Zgodba je nov obrat dobila z objavami nogometaševega nekdanjega dekleta, Berenice Schkair, ki je celo namignila na mafijske lovke.

"Želim se zbuditi in da bi se vse to izkazalo za laž. Prosim, raziščite to, ker ne verjamem tej nesreči in tem, da so prenehali iskati zaradi slabega vremena, ravno ko so našli plavajoče predmete. Moram prebrati, da si se pojavil. Ne morem verjeti, da so ustavili iskanje do jutri, da izgubljajo čas in ne preiskujejo. Čutim nemoč,"je na družbenih omrežjih zapisala Schkairjeva, na Twitterju pa je tudi zapisala in nato hitro izbrisala naslednje besede: "Raziščite nogometno mafijo, ker tej nesreči ne verjamem."