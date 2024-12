Neprijeten prizor na obračunu Fiorentine in Interja, nogometaš se je zgrudil

Vodstvo lige Serie A je sporočilo, da je obračun pri izidu 0:0 v 21. minuti bila prekinjena in danes se pričakovano ne bo nadaljevala. Nogometaš se je nepričakovano zgrudil med prekinitvijo, ko so v VAR sobi preverjali sporno situacijo. Igralci na igrišču, takoj za tem pa tudi zdravstveno osebje, so mu takoj nudili pomoč. Sky Sport Italia zdaj poroča, da je igralec pri zavesti in v stabilnem stanju.

"Med tekmo je izgubil zavest, v urgentno ambulanto je prispel hemodinamsko stabilen, prve kardiološke in nevrološke preiskave pa so izključile akutne poškodbe osrednjega živčnega sistema in kardio-respiratornega sistema. Edoardo Bove bo ponovno ocenjen v naslednjih 24 urah," so v izjavi za javnost zapisali pri Fiorentini.