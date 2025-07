Dembele zabil za napredovanje in proslavil v slogu pokojnega Jote

V četrtfinalu klubskega svetovnega prvenstva so nogometaši PSG-ja z rezultatom 2:0 premagali Bayern München. Prvi polčas je zaznamovala huda poškodba Jamala Musiale, v drugem delu pa smo videli dve izključitvi pri aktualnih zmagovalcih Lige prvakov, ki so kljub temu uspeli zabiti dva zadetka in priti do polfinalne vstopnice. Za potrditev zmage je zadel Ousmane Dembele in proslavil v slogu pokojnega Dioga Jote.