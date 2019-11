Grozljiva poškodba Gomesa: Son v solzah, Aurier molil

Posojeni član Barcelone je, kot so potrdili iz kluba, utrpel zlom gležnja, in medtem, ko so mu pomagali na zelenici, se je okoli njega odvijala neverjetna drama. Son, ki je dobil rdeči karton, je v solzah odhajal v garderobo, Aurier je molil, Alli pa je po dvoboju priznal, da sploh ni mogel gledati.

Z zadetkom Dele Allija je bil Tottenham v Liverpoolu na dobri poti, da prekine dolgo čakanje na gostujočo zmago v Premier League, a je po tem, ko so Spursi zaradi izključitve Son Heung-mina na zelenici ostali le z deseterico, globoko v sodnikovem podaljšku v 97. minuti končni izid 1:1 postavil turški napadalec Cenk Tosun . A tudi glasno proslavljanje točke na Goodison Parku ni bilo povsem sproščeno zaradi hude poškodbe, ki jo je v dvoboju s Sonom in Sergom Aurierjem v zaključku drugega polčasa utrpel portugalski vezist Evertona Andre Gomes .

'Ni njegova krivda'

"Nisem želel preveč gledati, kaj se je zgodilo. Želim mu poslati moje najboljše želje," je za Sky Sports takoj po tekmi povedal strelec edinega gola Spursov Alli. "Son je sesut in v solzah. Ni njegova krivda. Son je eden najprijetnejših ljudi, ki ste jih lahko kadarkoli spoznali. Ne more niti dvigniti glave, tako zelo joka. Poškodba ti ostane v mislih, a moraš ostati profesionalen. Za sekundo smo se ugasnili in zadeli so."

Gomes bo že v ponedeljek prestal operacijo, so še sporočili iz vrst Evertona. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali neposredno v bolnišnico Aintree, tekma pa se je končala s kar 12-minutnim sodnikovim podaljškom, deloma zaradi pomoči Gomesu na zelenici in deloma zaradi preverjanja sistema VAR glede morebitne enajstmetrovke v korist Evertona.

Tottenham se na gostovanje v Beograd k Crveni zvezdi, tekmo boste lahko v sredo od 20.40 spremljali na Kanalu A,VOYO in 24ur.com, podaja brez prekinitve črnega niza na gostovanjih v Premier League, ki traja vse od januarja. Trenutno so na 11. mestu na lestvici in za deset točk zaostajajo za četrtim mestnim tekmecem Chelseajem, ki trenutno drži zadnjo vozovnico za uvrstitev v Ligo prvakov, kjer so severni Londončani v minuli sezoni blesteli in izgubili šele v finalu.

Pochettino: Razočaran sem zaradi rezultata in številnih drugih reči

Trener Spursov Mauricio Pochettinoje pred povratkom v prestolnico dejal, da rezultat ob takšnih poškodbah preprosto "ni pomemben", obžaloval pa je nesrečno poškodbo Gomesa, ki je privedla do izključitve Sona in prebuditve domače ekipe.

"Zelo nam je žal. Situacija je bila slaba, nesrečno je pristal. Lahko mu zgolj pošljemo naše najboljše želje, seveda pa nas je situacija povsem sesula. Občutki so se v tistem trenutku spremenili. Igrali smo dobro in imeli nadzor, nato pa so z enim več začeli ustvarjati malce več. Težko je oceniti zadnjih 12 minut," je dejal Pochettino, ki meni, da si Son izključitve ni zaslužil, in da bi morali sodniki pred oziroma po izključitvi uporabiti sistem VAR.

"Res je bilo nepošteno. Razočaran sem zaradi rezultata in številnih drugih reči, ki so se zgodile na tekmi," je pred gostovanjem na stadionu Rajka Mitića v Beogradu še dejal Pochettino. Prvi medsebojni obračun so Londončani z Beograjčani na domačem stadionu oktobra sicer zanesljivo dobili (5:0), v nedeljo odsotni kapetan Harry Kane je s Sonom pospravil po dve žogi v mrežo rdeče-belih.

VERJETNOST