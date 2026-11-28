Na tekmi tretjega kroga skupine K svetovnega prvenstva za nogometaše do 17 let v Katarju so gledalci spremljali tudi neprijetne prizore. V središču dogajanja se je znašel mladi mehiški branilec Adonaj Valdez, ki se je po silovitem trku s soigralcem znašel na tleh in potreboval takojšnjo zdravniško pomoč.

Incident se je zgodil v 15. minuti srečanja med Mehiko in Venezuelo. Po kotu venezuelske reprezentance je Valdez skušal izbiti žogo iz kazenskega prostora, pri tem pa v polnem teku trčil v soigralca Daviana Kimbrougha.