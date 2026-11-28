Na tekmi tretjega kroga skupine K svetovnega prvenstva za nogometaše do 17 let v Katarju so gledalci spremljali tudi neprijetne prizore. V središču dogajanja se je znašel mladi mehiški branilec Adonaj Valdez, ki se je po silovitem trku s soigralcem znašel na tleh in potreboval takojšnjo zdravniško pomoč.
Incident se je zgodil v 15. minuti srečanja med Mehiko in Venezuelo. Po kotu venezuelske reprezentance je Valdez skušal izbiti žogo iz kazenskega prostora, pri tem pa v polnem teku trčil v soigralca Daviana Kimbrougha.
Z glavo je močno zadel v njegovo ramo in obležal na zelenici. Zdravniška ekipa je nemudoma stekla na igrišče in mlademu nogometašu več minut nudila pomoč. Dogajanje je v stadionu povzročilo precejšnjo zaskrbljenost, saj se Valdez po trku dlje časa ni pobral.
Po večminutni oskrbi so igralca mehiške Americe z igrišča odnesli na nosilih, tekma pa se je po prekinitvi nadaljevala. Za zdaj ni znano, kako hudo je poškodovan mladi mehiški reprezentant, niti koliko časa bo trajalo njegovo okrevanje. Navijači in soigralci medtem čakajo na uradne informacije o njegovem zdravstvenem stanju.
Svetovno prvenstvo v nogometu do 17 let je mednarodno tekmovanje, ki ga organizira Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na tem turnirju se merijo najboljše reprezentance mladih nogometašev, stare do 17 let, kar služi kot pomembna odskočna deska za razvoj prihodnjih svetovnih nogometnih zvezd.
Club América je eden najbolj znanih, uspešnih in priljubljenih profesionalnih nogometnih klubov v Mehiki. Domuje v Ciudad de Méxicu, nastopa v prvi mehiški ligi in je znast po svoji bogati zgodovini ter številnih osvojenih državnih in mednarodnih lovorikah.
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