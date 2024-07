Grozljivi prizori pred finalom Cope: navijaški kaos povzročil razpad sistema

Ti so se želeli na silo prebiti do tribun stadiona v Miamiju, kar je kmalu povzročilo kaos kataklizmičnih razsežnosti.

Posledično se je finalna tekma letošnje izvedbe Copa Americe začela z več kot uro in dvajset minutami zamude. Začetek je bil kaotičen ob vhodih na stadion, pri čemer so organizatorji krivili navijače, ker so poskušali vstopiti brez vstopnic, medtem ko so navijači na drugi strani za vsesplošno zmedo in prizore, ki preprosto ne sodijo na športne prireditve, okrivili pomanjkljiv vstopni sistem na samem prizorišču.