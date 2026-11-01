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Nogomet

Prejel udarec v glavo, obležal na tleh in končal v bolnišnici

Ljubljana, 01. 11. 2026 15.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Quadri Liameed

V 12. krogu druge španske nogometne lige je na srečanju med Albacetejem in Sabadellom prišlo do hujše poškodbe gostujočega vezista Quadrija Liameeda, ki je s strani domačega napadalca Joseja Corpasa prejel udarec v glavo in obležal na tleh. Liameed je bil po incidentu nemudoma odpeljan v bližnjo bolnišnico.

Do incidenta je prišlo v 42. minuti prvega polčasa, ko je gostujoči nogometaš Quadri Liameed na robu kazenskega prostora poskušal z glavo izbiti žogo, medtem ko je domači krilni napadalec Jose Corpas želel udariti volej. Slednji do žoge ni uspel priti pravočasno, ob tem pa je nenamerno v glavo zadel Liameeda, ki je po udarcu obležal na tleh.

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K Nigerijcu je nemudoma pristopilo zdravstveno osebje, preden je bil z reševalnim vozilom pri zavesti odpeljan v bolnišnico na nadaljnje preiskave. Kljub nenamernemu udarcu je Corpas s strani sodnika prejel neposredni rdeči karton, igralec domačega moštva pa je bil zaradi dogodka vidno prizadet.

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Po tekmi so s strani vodstva kluba Sabadella sporočili, da na srečo z Liameedom ni bilo nič hujšega in je bil pozneje tisto noč odpuščen iz bolnišnice. Gosti so kljub igralcu več tekmo na koncu izgubili z 1 : 2, častni zadetek je v 81. minuti dosegel Eneko Aguilar, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

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