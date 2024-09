Grozovito leto za zvezdnika Chelsea: Zdaj izgubil še vozniško dovoljenje

Fernandez je bil obsojen, ker ni pokazal svojega vozniškega dovoljenja, ko ga je policija ustavila med vožnjo svojega avtomobila Porsche Cayenne, ki je bil udeležen v prekršku 27. decembra lani. Podobno je ravnal tudi 24. januarja, ko prav tako ni želel pokazati svojega vozniškega dovoljenja. Avto je bil domnevno udeležen v dveh ločenih incidentih v Walesu. Prvi incident je bila prekoračitev hitrosti v Swanseaju in vožnja skozi rdečo luč v Llanelliju. Ni pa bilo dokazano, da je bil Fernandez voznik v katerem koli od teh primerov.

Fernandez je bil nedolgo nazaj vpleten v incident, za katerega se je pozneje tudi opravičil, potem ko se je med neposrednim prenosom na družbenem omrežju Instagramu lahko videlo in slišalo, kako se on in soigralci iz argentinske reprezentance prepevali pesem z rasističnimi vzkliki.