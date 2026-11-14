Grška tragedija v sedmih dejanjih

Nizozemci so Grke tako rekoč ponižali že v prvem delu, ki so ga dobili s 5:0, junak tekme pa je bil Tijjani Reijnders s tremi goli.

Vezist savdskega Al-Qadsiaha je po uvodnem golu Crysencia Summervilla v 21 minutah razrešil vse dvome o končnem razpletu. Jurrien Timber je dosegel svoja prva reprezentančna gola, Donyell Malen pa je pol ure pred koncem poskrbel za končni izid.

Eden glavnih krivcev za visok poraz Grkov je bil Konstantinos Mavropanos, ki je kar dvakrat nespretno podal žogo nizozemskim napadalcem, kar je najprej izkoristil Summerville, nato pa še Reijnders.

Srbija je v pravem nalivu na Marakani v Beogradu doživela peti poraz. S 3:1 so se veselili varovanci Jürgena Kloppa, ki so si priigrali "finale" z Nizozemsko.