Grška tragedija v sedmih dejanjih

Nizozemci so Grke tako rekoč ponižali že v prvem delu, ki so ga dobili s 5:0, junak tekme pa je bil Tijjani Reijnders s tremi goli.
Vezist savdskega Al-Qadsiaha je po uvodnem golu Crysencia Summervilla v 21 minutah razrešil vse dvome o končnem razpletu. Jurrien Timber je dosegel svoja prva reprezentančna gola, Donyell Malen pa je pol ure pred koncem poskrbel za končni izid.
Eden glavnih krivcev za visok poraz Grkov je bil Konstantinos Mavropanos, ki je kar dvakrat nespretno podal žogo nizozemskim napadalcem, kar je najprej izkoristil Summerville, nato pa še Reijnders.
Srbija je v pravem nalivu na Marakani v Beogradu doživela peti poraz. S 3:1 so se veselili varovanci Jürgena Kloppa, ki so si priigrali "finale" z Nizozemsko.
Nemčiji je z avtogolom že v tretji minuti do zmage pomagal Srđan Babić, Florian Wirtz je dobrih 10 minut kasneje poskrbel za izid polčasa, novinec v nemški vrsti Brajan Gruda pa je v 50. minuti povišal na 3:0. Babić se je šest minut kasneje vsaj delno odkupil za napako iz uvoda tekme.
V končnici je Srbija ostala brez priložnosti, da bi lovila ugodnejši izid, saj je moral Vanja Dragojević v 75. minuti po grobem prekršku nad Joshuo Kimmichom z igrišča. Nemec je v 62. minuti dosegel tudi gol, a so ga sodniki zaradi pasivnega prepovedanega položaja Kaija Havertza razveljavili. Derry Scherhant je zadel vratnico.
V slovenski skupini B1 je Švica v Mariboru z remijem dokončno potrdila prvo mesto. Slovenci pa sami odločajo o drugem mestu, saj imajo še vedno točko prednosti pred Škoti, ki so z 2:1 ugnali Severne Makedonce.
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