Grški najstnik Kostulas za 35 milijonov evrov na Otok

"Haralampos je izjemen mlad igralec in veseli smo, da prihaja v Brighton," je dejal trener galebov Fabian Hürzeler."Želi igrati v premier league in navdušeni smo nad tem, kaj lahko prinese ekipi. Ponudil nam bo različne možnosti v napadu in veselimo se, da mu bomo pomagali pri prilagajanju na novo okolje," je dodal nemški trener, ki je minulo sezono klub popeljal do osmega mesta v angleškem prvenstvu.