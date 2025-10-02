Svetli način
Nogomet

Več kot 1600 grških navijačev zapolnilo celjske ulice

Celje, 02. 10. 2025 16.07 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V.
Nogometaše Celja nocoj ob 21. uri čaka tekma 1. kroga ligaškega dela Konferenčne lige proti AEK-u iz Aten. Na celjskem stadionu Z'dežele pričakujejo okoli 8000 gledalcev, med drugim tudi več kot 1600 gostujočih navijačev iz Grčije. Ti so že čez dan zavzeli ulice Celja, ki so se obarvale v rumeno-črne barve atenskega velikana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celjskim policistom so se pri zagotavljanju varnosti na stadionu in v okolici pridružili predstavniki posebnih policijskih enot z drugih policijskih uprav. Za varnost obiskovalcev bodo skrbeli tudi konjeniki in vodniki službenih psov, dogajanje pa bodo spremljali tudi z dronom, so dodali pri PU Celje.

Grški navijači se bodo zbrali na vnaprej določenem zbirnem mestu v bližini stadiona in se vsi skupaj ob 19.00 odpravili proti stadionu v spremstvu policije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet celje aek atene navijači
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Juzles Iters
02. 10. 2025 17.32
Neverjetno, da lahko v Sloveniji tudi v manjšem kraju kot je Celje spremljamo nogometno tekmo z velikanom grškega nogometnega AEK z domačim moštvom, ker je bilo še pred nekaj leti povsem nepredstavljivo.
ODGOVORI
0 0
john gotti
02. 10. 2025 17.29
a so pršl na kostanj
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
02. 10. 2025 17.17
-1
NK Maribor se je v tej ligi ze izkazal, naj se se Celje
ODGOVORI
0 1
PD00X
02. 10. 2025 17.37
maribor se je izkazal v Ligi prvakov.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
02. 10. 2025 17.17
Samo najprej si morajo potešiti žejo in lakoto upam da so dobro oblečeni ker pri nas je mrzlo
ODGOVORI
0 0
Honda V-TEC
02. 10. 2025 17.15
+1
Dajmo CELJE !!!!
ODGOVORI
1 0
Legolas99
02. 10. 2025 17.05
Vi AEK navijači lahko samo pojete:luzerji smo,luzerji😝😀
ODGOVORI
0 0
bandit1
02. 10. 2025 16.59
+1
Pivo bo teklo v potokih.
ODGOVORI
1 0
štajerc65
02. 10. 2025 16.50
+1
To danes bo pravi test celjske pošasti kot pravi Riera NK Celju. Pa da vidimo.
ODGOVORI
1 0
Desno
02. 10. 2025 16.42
-1
Se bojim ga poraz gladek
ODGOVORI
0 1
Desno
02. 10. 2025 16.42
+1
Da vidimo koliko celje velja
ODGOVORI
1 0
