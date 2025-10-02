Več kot 1600 grških navijačev zapolnilo celjske ulice

Celjskim policistom so se pri zagotavljanju varnosti na stadionu in v okolici pridružili predstavniki posebnih policijskih enot z drugih policijskih uprav. Za varnost obiskovalcev bodo skrbeli tudi konjeniki in vodniki službenih psov, dogajanje pa bodo spremljali tudi z dronom, so dodali pri PU Celje.

Grški navijači se bodo zbrali na vnaprej določenem zbirnem mestu v bližini stadiona in se vsi skupaj ob 19.00 odpravili proti stadionu v spremstvu policije.