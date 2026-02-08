Grški superzvezdnik postal delni lastnik serijskih angleških prvakinj

Ženska ekipa Chelseaja je osvojila zadnjih šest naslovov prvakinj ženske super lige (WSL), ki obstaja kot približek moški Premier ligi. Kljub domačemu uspehu pa Londončankam za razliko od svojih moških sodelavcev še ni uspel veliki met v Ligi prvakov. Leta 2021 so se uvrstile v finale, a so jih tam s kar 4:0 osmešile nogometašice Barcelone.

Njihov uspeh v Evropi pa si bo želel izboljšati grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je nedavno odkupil 10-odstotni delež ekipe. Grk je svoje zanimanje za nogomet izkazal že leta 2023, ko je postal manjšinjski lastnik ameriške nogometne franšize Nashville SC, zdaj pa se je odločil za uverturo tudi na (domači) evropski trg.