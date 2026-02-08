Grški superzvezdnik postal delni lastnik serijskih angleških prvakinj

Ženska ekipa Chelseaja je osvojila zadnjih šest naslovov prvakinj ženske super lige (WSL), ki obstaja kot približek moški Premier ligi. Kljub domačemu uspehu pa Londončankam za razliko od svojih moških sodelavcev še ni uspel veliki met v Ligi prvakov. Leta 2021 so se uvrstile v finale, a so jih tam s kar 4:0 osmešile nogometašice Barcelone.
Njihov uspeh v Evropi pa si bo želel izboljšati grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je nedavno odkupil 10-odstotni delež ekipe. Grk je svoje zanimanje za nogomet izkazal že leta 2023, ko je postal manjšinjski lastnik ameriške nogometne franšize Nashville SC, zdaj pa se je odločil za uverturo tudi na (domači) evropski trg.
"Zgodovina Chelseaja govori sama zase, počaščen sem, da bom lahko prispeval k nadaljnjemu razvijanju tega velikega kluba tudi na področju ženskega športa. Žensko igro si želim popeljati v nove višave in pustiti veliko zapuščino," je košarkar Milwaukee Bucks zapisal na svojih družbenih omrežjih.
Grk se je tako pridružil športnemu konzorciju BlueCo, ki je bil ustanovljen kot investicijsko orodje za prevzem Chelseaja s strani Todda Boehlyja leta 2022. Poleg Londončanov si lasti tudi Strasbourg, ki je z angleškim klubom postal neposredno povezan proti željam francoskih navijačev. BlueCo je eden večjih primerov problematike t. i. "multi-klubskega" lastništva, ki je zadnja leta v nogometu vse bolj pereča.
