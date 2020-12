Grubor nič več pri Aluminiju, njegov naslednik je Drobne

Dvainpetdesetletni Rečan je bil v Kidričevem leto in pol, v prejšnji sezoni je s petim mestom poskrbel za najvišjo uvrstitev kluba v zgodovini. "Ob koncu moje druge poti v Kidričevem se zahvaljujem vsem v klubu, ki so mi omogočili ponovno vrnitev na klop, da smo lahko z Nogometnim klubom Aluminij dokazali svoje dobro delo in s tem upravičili svoj prihod. Mislim, da sem v letu in pol dobro delal za klub in igralce. Ponosen sem na dosežke, ki smo jih ustvarili in so bili zgodovinski za NK Aluminij,"je dejal Grubor.

Direktor kluba Borut Arlič pa je dejal, da je bila odločitev težka: "Slobodanu Gruborju se zahvaljujem za vse opravljeno delo v vseh letih v Kidričevem. Odločitev o razhodu je bila zelo težka glede na delo, ki je bilo opravljeno. Kazala se je kakovost dela, žal pa smo prišli do točke, kjer Nogometni klub Aluminij potrebuje spremembo, čeprav se dobro zavedamo, da bo zelo težko ponoviti rezultate, ki jih je klub dosegel s Slobodanom Gruborjem na čelu."Aluminij je po 16 tekmah te sezone Prve lige Telekom Slovenije na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice. Slabše gre v tej sezoni le ND Gorica, kjer pa se kljub seriji slabih rezultatov (še) niso odločili za menjavo trenerja, potem ko so po tej posegli že na samem začetku sezone, ko je Borivoja Lučića zamenjal Gordan Petrić. Za zdaj nič kaj uspešno ...