Gruzija, Poljska in Ukrajina zadnje z vozovnicami za Euro

Gruzija, ki se je prvič v zgodovini uvrstili na evropsko prvenstvo, je hkrati prvič na desetih obračunih premagala Grčijo, ki prav letos praznuje 20. obletnico senzacionalnega naslova na evropskem prvenstvu 2004 na Portugalskem.

Tekma v Tbilisiju se je po rednem delu in dodatnih 30 minutah igre končala brez zadetkov, pri strelih z bele točke pa so bili Gruzijci boljši s 4:2.

Gruzija bo na evropskem prvenstvu igrala v skupini F s Turčijo, Portugalsko in Češko.

Tudi v Cardiffu gledalci v 120 minutah niso videli zadetka, tako da je zadnjem udeležencu EP odločala loterija z bele točke. Uspešnejši so bili Poljaki, ki bodo petič zapored igrali na evropskem prvenstvu.

V zadnji seriji je vratar Wojciech Szczesny ubranil strel Daniela Jamesa.

Poljsko v Nemčiji čaka skupina z Nizozemsko, Avstrijo in Francijo.

Ukrajina je svojo nalogo opravila že v rednem delu in bo četrtič zapored udeleženka Eura. Zanimivo, da so bile to šele njene druge uspešne dodatne kvalifikacije za SP ali EP. Na prejšnjih sedmih je napredovala le 2016, ko je na poti do EP izločila Slovenijo.

Islandijo je v Vroclavu nadigrala v drugem polčasu. Gostje so namreč prvega dobili z zadetkom Alberta Gudmundssona (30.), v nadaljevanju pa sta bila z roba kazenskega prostora natančna Viktor Cigankov (54.) in Mihajlo Mudrik (84.).

Ukrajina bo na EP, ki je na sporedu od 14. junija do 14. julija, nastopila v skupini E z Belgijo, Slovaško in Romunijo.

V skupini A so Nemčija, Škotska, Madžarska in Švica, v skupini B Španija, Hrvaška, Italija in Albanija, v skupini C pa Slovenija, Danska, Srbija in Anglija.