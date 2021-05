Guardiola: Agüero je nenadomestljiv

Argentinec Sergio Agüero v novi sezoni ne bo več igral za Manchester City in bo poiskal nov izziv drugje. Klub je že pred časom uradno potrdil novico, 32-letni nogometaš pa se bo po desetih uspešnih letih v dresu Cityja poslovil kot prost igralec brez odškodnine. Glede na dobre igre in formo bi morda moral Guardiola razmišljati tudi o možnosti, da vsaj del minutaže na povratni polfinalni tekmi Lige prvakov na stadionu Etihad ponudi Argentincu. City ima prednost s prve tekme v Parizu, ko je premagal PSG (2:1), toda do preboja v finale jih čaka še zelo zahtevna naloga, o tem ni dvoma.

Agüero je pred prihodom na Otok igral v Španiji pri madridskem Atleticu, tudi pri Cityju je poskrbel za lepo količino golov. Z moštvom je štirikrat osvojil naslov angleškega prvaka, en FA pokal in en ligaški pokal, praznih rok, tako kot City, je (zaenkrat) ostal, kar se tiče Lige prvakov.

"Fantastična oseba in človek na mestu. Prepričan sem, da če bo še vedno sam pri sebi tako odločen, bo njegova kariera trajala še nekaj časa. Morda še dve, tri, štiri ali pet let. Imeti posebno kvaliteto, kot jo ima on, je težko najti. Občutek za gol, kvaliteto, res je "nabrušen". Še posebej, če je včasih jezen. Takrat dobi dodatno energijo v nogah in je sposoben odsprintati pet- do desetmetrske razdalje v bližini ali v kazenskem prostoru in "uničiti" enega, dva ali tri nasprotnikove igralce in doseči gol," je za Sky Sports dejal Guardiola.

Argentinec je imel v zadnjem obdobju kopico težav s poškodbami in je v tej sezoni odigral le nekaj tekem v Premier League. Trener verjame, da bi lahko še postavil piko na i, kar se tiče te sezone: "To bi bilo super. Še vedno sem mnenja, da ima precej ciljev, kar se tiče naše ekipe in doseganja golov. Bili smo kar uspešni, vendar smo ga pogrešali v posameznih trenutkih. Ko je prišel sem leta 2011, je bil klub na nekem nivoju, on ga je pomagal dvigniti na višji nivo. Za to so mu hvaležni vsi v klubu in navijači."