Guardiola: Agüero si mora podaljšanje pogodbe prislužiti na igrišču

'Meščani' so uspeli streti odpor Arsenala (1:0) in priti do pomembne zmage v novi sezoni angleške Premier lige, a pot do vrha, kamor se s svojimi varovanci želi čim prej vrniti strateg Manchester Cityja Josep "Pep" Guardiola, bo še dolga in trnova.

"Pomembno je, da smo po slabšem vstopu v novo sezono uspeli strniti vrste in se vrniti k osnovam, ki so nam v preteklih sezonah prinesle veliko razlogov za zadovoljstvo. Zmaga proti zelo kakovostnemu tekmecu je velika spodbuda za naprej in hkrati dokaz, da v zadnjem obdobju opravljamo dobro delo," je po zmagi nad 'Topničarji' dejal Guardiola, ki se je med drugim dotaknil tudi trenutnega statusa povratnika po poškodbi kolena Sergia Agüera. "Ni nobenega dvoma, da je Sergio zelo pomemben člen v našem moštvu. To, kar je on naredil za ta klub v minulih letih, je neprecenljive vrednosti. Toda ko govorimo o morebitnem podaljšanju njegove pogodbe (Agüeru pogodba s Cityjem poteče po koncu letošnje sezone, op. p.), si ga bo moral prislužiti z dobrimi igrami na igrišču. Nihče nima privilegiranega statusa, čeprav gre v tem primeru za najboljšega strelca v zgodovini kluba," je odločno poudaril nekdanji šef stroke Barcelone in münchenskega Bayerna.