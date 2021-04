Guardiola pred povratno tekmo pod velikim pritiskom, Nemci optimistični

Po tem, ko si je Manchester City zagotovil zmago z 2:1 nad dortmundsko Borussio ter pripravil boljše izhodišče pred povratnim obračunom, je bilo veliko govora o mladem angleškem reprezentantu Jude Bellinghamu. Ta je s svojo igro zasenčil norveškega čudežnega dečka Erlinga Haalanda, odmevala pa je sporna sodniška odločitev, pri kateri je bil mladi Anglež kaznovan tudi z rumenim kartonom.

Pep Guardiola, strateg, ki se z Manchester Cityjem še ni prebil skozi četrtfinale Lige prvakov, je mnenja, da bo njegov City na povratni tekmi prihodnjo sredo pod večjim pritiskom, kljub prednosti (2:1) s torkovega obračuna. Na prvem četrtfinalnem obračunu se je po izenačenem zadetku Marca Reusa za dortmundsko Borussio morda za trenutek zazdelo, da se nočna mora ponavlja. Za otvoritev prvega polčasa je z zadetkom za domačine poskrbel Kevin De Bruyne, za končno zmago pa Phil Foden. "Vsi so verjeli, da bomo zmagali, imeli smo neverjetno željo, da bi se to zgodilo. Foden je bil v drugem polčasu prava grožnja, imel je dve, tri priložnosti in na koncu zadel. Tudi na povratni obračun odhajamo z enako željo in enako zavzetostjo, igralce prosim, da zmagajo," je povedal Guardiola. "Prilagodili se bomo in odigrali dobrih 90 minut, imamo novo priložnost, vse bomo naredili, da se uvrstimo v polfinale,"je še dodal. Terzić: S tem še nismo opravili Začasni trener Borussie iz Dortmunda Edin Terzić je Guardiolo opozoril, da izid prve četrtfinalne tekme še zdaleč ni končen. "Pep je imel zame nekaj lepih besed, vendar še nismo končali. Kmalu se spet vidimo,"je dejal Terzić. "Pripravljeni bomo dati vse od sebe, da si zagotovimo napredovanje. Tekma je bila dokaj izenačena, nad rezultatom smo razočarani," je še dodal.

Haaland v središču pozornosti, a blestel je Bellingham Jude Bellingham je drugi najmlajši igralec, ki je začel tekmo četrtfinala Lige prvakov. Kljub temu, da so bile vse oči uprte v norveškega čudežnega dečka Erlinga Haalanda, pa je le sedemnajstletni angleški reprezentant pokazal svojo kakovost na igrišču. Njegov tempo in gibanje sta navdušila. Terzič je kasneje priznal, da so bili razočarani nad sodniško odločitvijo, po tem, ko je slednji prejel rumeni karton, njegov zadetek v 37. minuti pa ni bil priznan."Zame to ni prekršek, morda bi si sodnik lahko pred piskom vzel par sekund, kasneje pa zadeve preveril," je povedal. "To nas je zmotilo, vendar takšna je igra, včasih napake ne delajo igralci. Moramo to sprejeti in nadaljevati boljše," je še dodal trener Borussie.

Bellingham je s krvavečim kolenom, ki si ga je pridelal v dvobojih z De Bruynejem priznal, da je bil zanj velik izziv soočiti se z enim najboljših v evropskem klubskem tekmovanju. Na vprašanja o dosojenem kartonu pa je za BT Sport dejal: "Vsekakor mislim, da sem žogo pošteno osvojil, povedali so mi le, da sem prejel rumeni karton, in da je prosti strel zanje. Mislim, da bi to morda morali preveriti."

Pred povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov, kjer si bosta obe ekipi skušala zagotoviti napredovanje v polfinale, pa ekipo Guardiole v domačem prvenstvu že v soboto čaka obračun proti Leedsu, Nemci pa se isti dan v gosteh merijo s Stuttgartom. Borussia v tej sezoni v nemški bundesligi ni preveč prepričljiva, tako da je ni med štirimi najboljšimi, saj s 43 točkami zaseda 5. mesto.