Guardiola: Če nisem zmožen izpolniti ciljev, si nove pogodbe ne zaslužim

"Zelo rad delam v tem okolju, zato ne bi imel nič proti podaljšanju obstoječe pogodbe. In to ne za eno ali dve leti, temveč za daljše obdobje," je za britanske medije uvodoma dejal 49-letni katalonski nogometni strokovnjak in nadaljeval: "No, najprej si moram podaljšanje sodelovanja tudi zaslužiti s svojim delom na in ob igrišču. Nihče iz klubskega vodstva mi sicer ni začrtal konkretnih rezultatskih ciljev za novo sezono, toda sam se še kako dobro zavedam visokih (rezultatskih) standardov, ki jih je Manchester City postavil v zadnjem desetletju. Če jih nisem zmožen izpolniti, si nove pogodbe niti ne zaslužim."

Spomnimo: Guardiola je prevzel Manchester City pred dobrimi štirimi leti in s klubom osvojil dva naslova angleškega državnega prvaka. A največja želja vseh, ki se jim po žilah pretaka sinjemodra barva, je, da bi Katalonec s svojimi varovanci na Etihad naposled le prinesel najžlahtnejšo klubsko lovoriko na svetu.