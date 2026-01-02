Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Guardiola: Chelsea je izgubil izjemnega trenerja

Manchester, 02. 01. 2026 16.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Pep Guardiola in Enzo Maresca

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je pred tekmo s Chelseajem stopil pred novinarje in se dotaknil tudi Enza Maresce, ki je moral na novoletni dan nepričakovano zapustiti Stamford Bridge.

Manchester City po razočaranju in remiju brez zadetkov proti Sunderlandu v četrtek zvečer zdaj za vodilnim Arsenalom zaostaja štiri točke. Meščane zdaj čaka obračun s Chelseajem, kjer vlada kaos. Londončani bodo na Etihadu gostovali z začasnim trenerjem Calumom McFarlanom, za katerega bo to sploh prva profesionalna tekma v vlogi glavnega trenerja.

Chelsea je izgubil izjemnega trenerja

McFarlane je na klopi zamenjal odpuščenega Enza Maresco, ki se ga je Pep Guardiola najprej dotaknil, saj se Italijana hkrati omenja kot morebitnega naslednika Guardiole v bližnji prihodnosti.

Pep Guardiola
Pep Guardiola
FOTO: Profimedia

"Vse, kar lahko rečem z mojega vidika, je, da je Chelsea izgubil izjemnega trenerja in izjemnega človeka," je dejal španski trener in med vrsticami dodal, da je odločitev vodstva Chelseaja bizarna: "Kako srečen sem lahko, da sem v klubu, kjer sem zdaj. Moj klub je izjemen."

O morebitni zamenjavi z Maresco je Guardiola povedal: "Nimam pojma. Prepričan sem, da imate vi (op. p. angleški novinarji) več informacij kot jaz. Kako naj podam mnenje o nečem, kar je zgolj mnenje in govorica? Na to ne bom odgovarjal."

Guardiola srečen pri Cityju

Na koncu so Guardiolo znova vprašali o njegovi prihodnosti, ki je stalna tema, saj se mu pogodba izteče poleti 2027. Španskemu strategu vprašanje ni bilo po godu, kar je pokazal tudi z nekoliko ostrim tonom do medijev, ki želijo izvedeti, kdo bi ga lahko nasledil.

Pep Guardiola
Pep Guardiola
FOTO: AP

"O, moj bog. Imam pogodbo. Milijonkrat sem že povedal – vem, da ste se me naveličali, tukaj sem že deset let in obljubim, da bom nekega dne odšel, toda imam pogodbo, srečen sem, želim se boriti s svojo ekipo."

Guardiola je še dodal: "Vodstvo me spoštuje – to so dokazali že lani, ko tri mesece nismo zmagali niti ene tekme, pa so mi vseeno stali ob strani."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

nogomet anglija manchester city chelsea maresca guardiola

Sešlar: Tudi Riera je pomemben faktor, da se vračam v Celje

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kljub ločitvi sin ostaja prioriteta
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
cekin
Portal
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
moskisvet
Portal
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425