Guardiola: Chelsea je izgubil izjemnega trenerja

Manchester City po razočaranju in remiju brez zadetkov proti Sunderlandu v četrtek zvečer zdaj za vodilnim Arsenalom zaostaja štiri točke. Meščane zdaj čaka obračun s Chelseajem, kjer vlada kaos. Londončani bodo na Etihadu gostovali z začasnim trenerjem Calumom McFarlanom, za katerega bo to sploh prva profesionalna tekma v vlogi glavnega trenerja.

Chelsea je izgubil izjemnega trenerja

McFarlane je na klopi zamenjal odpuščenega Enza Maresco, ki se ga je Pep Guardiola najprej dotaknil, saj se Italijana hkrati omenja kot morebitnega naslednika Guardiole v bližnji prihodnosti.

Pep Guardiola FOTO: Profimedia

"Vse, kar lahko rečem z mojega vidika, je, da je Chelsea izgubil izjemnega trenerja in izjemnega človeka," je dejal španski trener in med vrsticami dodal, da je odločitev vodstva Chelseaja bizarna: "Kako srečen sem lahko, da sem v klubu, kjer sem zdaj. Moj klub je izjemen." O morebitni zamenjavi z Maresco je Guardiola povedal: "Nimam pojma. Prepričan sem, da imate vi (op. p. angleški novinarji) več informacij kot jaz. Kako naj podam mnenje o nečem, kar je zgolj mnenje in govorica? Na to ne bom odgovarjal."

Guardiola srečen pri Cityju

Na koncu so Guardiolo znova vprašali o njegovi prihodnosti, ki je stalna tema, saj se mu pogodba izteče poleti 2027. Španskemu strategu vprašanje ni bilo po godu, kar je pokazal tudi z nekoliko ostrim tonom do medijev, ki želijo izvedeti, kdo bi ga lahko nasledil.

Pep Guardiola FOTO: AP

"O, moj bog. Imam pogodbo. Milijonkrat sem že povedal – vem, da ste se me naveličali, tukaj sem že deset let in obljubim, da bom nekega dne odšel, toda imam pogodbo, srečen sem, želim se boriti s svojo ekipo." Guardiola je še dodal: "Vodstvo me spoštuje – to so dokazali že lani, ko tri mesece nismo zmagali niti ene tekme, pa so mi vseeno stali ob strani."