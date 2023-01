'City je odigral najslabšo tekmo, odkar je na klopi Guardiola'

Manchester City je sicer nastopil brez več zvezdnikov v začetni enajsterici. Erling Haaland in Kevin De Bruyne, ki sta sprva počivala, sta zaigrala šele po polčasu, a nista več zmogla pripraviti preobrata. Pred Southamptonom sta se v polfinale ligaškega pokala že uvrstila Manchester United in Newcastle. Nottingham Forest je prav tako že napredoval med zadnje štiri ekipe. Lanski branilec naslova Liverpool je izpadel v prejšnjem krogu, ko ga je prav Manchester City ugnal s 3:2.



Guardiola je specialist za pokalna tekmovanja

Stratega sinje-modrih Pepa Guardiolo se drži sloves trenerja specialista za pokalna tekmovanja. "V petnajstih letih trenerske kariere se je dokazal kot specialist za izločilne boje, oziroma pokalna tekmovanja," so opazili otoški mediji in v isti sapi poudarili, da pa tokrat sinje-modri niso bili na nivoju kluba in je izpad proti Southamptonu več kot zaslužen. City niti enkrat ni sprožil v okvir vrat. "Barcelono in Bayern je popeljal do dveh pokalnih lovorik, v šestih letih in pol delovanja v Manchester Cityju je osvojil FA pokal in kar štiri ligaške pokale," so opazili Otočani in dodali, da je Guardiola prvič v karieri izpadel (že) v četrtfinalu domačega pokala in je šele drugič izgubil v tekmovanju, v katerem je bil doslej "nedotakljiv". "Pred tem je izgubil le še davnega leta 2016, ko je v četrtem krogu izpadel proti Manchester Unitedu. Tokrat Pepu in druščini ne gre v prid podatek, da je izpadel proti zadnji ekipi prvenstva, ki je izgubila zadnje štiri ligaške dvoboje."