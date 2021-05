Guardiola: City si je zaslužil v svoje vitrine pospraviti najžlahtnejšo lovoriko

Kako tudi ne, ko je prvi z odlično igro na obeh obračunih proti Paris Saint Germainu prispeval levji delež k prvi, zgodovinski uvrstitvi Manchester Cityja v finale najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, drugi pa je v zadnjih nekaj sezonah potrpežljivo gradil in dopolnjeval moštvo, ki je očitno dozorelo za največje stvari. "Tekma je bila po pričakovanjih zelo zahtevna, podobno kot prva v Parizu, kjer smo si z minimalno zmago malce olajšali delo. Zelo sem vesel in ponosen na celotno moštvo, tudi na tiste, ki niso dobili priložnosti za igro. To je velik uspeh za naš klub, za klubsko vodstvo, ki se že vrsto let trudi postaviti pokal Lige prvakov v vitrine. Vsak je vgradil svoj košček v mozaik tega uspeha, prepričan pa sem, da še nismo rekli zadnje besede," je po uvrstitvi v finale vzhičeno dejal "Pep" Guardiola, ki je eden od najzaslužnejših za zadnje uspehe Cityja.

"Ta klub je rasel in še vedno raste postopoma, kar mi je pri vsem skupaj še najbolj všeč. Nismo preskakovali stopnic, držali smo se načrtov ter iz leta v leto dopolnjevali moštvo z manjkajočimi členi. Danes delujemo kot vsega spoštovanja vredno moštvo, ki si ga marsikdo ne želi imeti za svojega tekmeca v zaključnih bojih evropskega tekmovanja. Ponavljam, izjemno sem ponosen, da lahko pomagam moštvu rasti," je poudaril nekdanji strateg Barcelone in münchenskega Bayerna.

Ko je govor o samem finalu, Guardiola pravi, da bo to tekma za 'čisto uživanje' na zelenici. "To je v prvi vrsti nagrada za igralce, ki so si z odrekanjem, trdim delom in spoštljivim odnosom do klubskega grba zaslužili priložnost boriti se za naslov evropskega klubskega prvaka. Za zdaj še ne poznamo svojega nasprotnika v finalu, toda fantom bom svetoval, naj uživajo v vsakem trenutku dvoboja. Kajti nimaš priložnosti vsako sezono nastopiti v velikem finalu tako prestižnega tekmovanja, kot je Liga prvakov," je še dodal Guardiola.