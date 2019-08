Guardiola: David Silva je eden najboljših

David Silva je na svoji jubilejni 400. tekmi v dresu Manchester Cityja še enkrat več pokazal, zakaj ga mnogi prištevajo med najboljše veziste na svetu. Sodeloval je pri vseh treh zadetkih svoje ekipe, poleg tega pa je veliko prispeval tudi v obrambi, kar je po srečanju posebej poudaril tudi Pep Guardiola:"Odigral je fantastično tekmo. Ne samo v napadu, garal je tudi v obrambi. Morda statistika tega ne opazi, a to so detajli, ki odločajo tekme na tem nivoju. Čeprav gre za enega najboljših vezistov v zgodovini, svoje vselej prispeva tudi v obrambi."



Najboljši v zadnji podaji in med linijama

"Kaj sploh še dodati po takšni predstavi," je bil po zmagi 3:1 izjemno vesel Guardiola. Sergio Aguero je sicer dodal dva zadetka, a je Španec tokrat govoril bolj ali manj o zgolj enem nogometašu – Davidu Silvi: "Ko je obramba tako strnjena, je izjemno zahtevno igrati. Težko si je priigrati priložnosti, ravno v tem pa je Silva najboljši. Ima neverjetno zadnjo podajo in vrhunsko gibanje med linijama. Prazen prostor izkorišča bolje kot kdorkoli drug. V tem mu enostavno ni para."