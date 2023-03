Guardiola: Haaland je neverjeten lik, velik talent in rojen zmagovalec

Sedmica v mreži Janisa Blaswicha , Joška Gvardiola , Kevina Kampla in druščine odraža trenutno (realno) razmerje moči med tekmecema. Meščani so od prve do zadnje minute prevladovali na zelenici, v konici napada pa so imeli še enkrat več neverjetno lačnega Erlinga Haalanda, ki je vsako priložnost spremenil v zadetek in s tem nov žebelj v Leipzigovo krsto. Visokorasli Norvežan je tako postal šele tretji nogometaš v zgodovini najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, ki je na eni tekmi Lige prvakov dosegel pet zadetkov. Pred njim je to uspelo le še Brazilcu Luizu Adrianu v dresu ukrajinskega Šahtarja in argentinskemu virtuozu Lionelu Messiju z Barcelono v obračunu z Bayerjem iz Leverkusna.

Manchester City se je dobesedno poigral z nemškim prvoligašem, ki je z remijem na prvem medsebojnem obračunu v Leipzigu (1:1) skušal zasaditi dvom v glave nogometašev v sinjemodrih dresih, ki so z malce spremenjenim taktičnim načrtom in brezhibno izvedbo le-tega na Etihadu vendarle postavili stvari na svoje mesto in tako upravičili vlogo izrazitih favoritov.

"Kaj reči o takšnem dosežku? Zabiti pet zadetkov v dobri uri igre je nekaj neverjetnega in v doglednem času težko ponovljivega. Ne le Erling, temveč je celotno moštvo odigralo izjemno partijo z in brez žoge v svoji posesti. Pri Haalandu gre za čisti užitek in ljubezen, ki ju čuti do nogometne igre. Je velik talent, neustrašen borec in rojen zmagovalec," je o svojem adutu za doseganje zadetkov povedal vidno zadovoljni Pep Guardiola in na novinarsko vprašanje o tem, ali se je njegovi zasedbi dokončno odprlo v napadu, v svojem slogu odgovoril: "Morda ste že pozabili, toda tudi prej smo dosegali veliko zadetkov, a je res, da smo jih na drugi strani tudi veliko prejemali. To moštvo se zna hudičevo dobro braniti, napad pa nikoli ni bil težava."

Trener Leipziga Marco Rose je med drugim govoril o tem, da njegovi varovanci z glavami očitno niso bili prisotni na tekmi. "Kako naj si razložim dejstvo, da smo se v kočljivih situacijah v našem kazenskem prostoru odzvali kot nogometni začetniki. Bili smo zelo zelo slabi in to na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov. To je nedopustno in ko se razigra še Haaland, je poraz neizbežen," je objektivno oceno dvoboja podal razočarani strateg nemškega bundesligaša.