Guardiola hvali svojega najstnika: Lahko doseže, kar si želi

Manchester City in Real Madrid se bosta na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov spopadla 17. marca (prenos ob 20.40 na Kanalu A in VOYO). Že naslednji teden boste lahko pospremili obračuna Valencia ‒ Atalanta (10. marec) in Liverpool ‒ Atletico Madrid (11. marec), ob zaključku letošnje osmine finala pa 18. marca še dvoboj Barcelone in Napolija s Camp Noua.

O Philu Fodenuse je v zadnjih sezonah sicer govorilo že večkrat, a 19-letni vezist kljub pogostim pohvalam trenerja Manchester Cityja Josepa Guardiolenikakor ni uspel prodreti v Katalončevo prvo postavo. Zadnjo priložnost je sicer v finalu ligaškega pokala z Aston Villo odlično izkoristil in po tem, ko so ga izbrali za igralca tekme, se tudi pojavljajo se namigovanja, da bi ga selektor angleške članske reprezentance Gareth Southgatelahko "nagradil" s prvim vpoklicem za prijateljski tekmi z Italijo in Dansko.

"Želim si, kar je najbolje zanj. Dobil bo, kar si zasluži," je po osvojeni lovoriki, ki ji hitro sledi nova pokalna preizkušnja, dejal Guardiola. "Seveda sem zelo zadovoljen z njegovo predstavo in njegovim odnosom v dobrih trenutkih in slabih trenutkih. Ko misliš samo na delo in delo, se vedno izplača. Mora se izboljšati in izboljšati. Ima 19 let, moraš se še precej izboljšati, a s takšnim odnosom lahko dosežek, kar si želi."

Veliki klubi že po tuširanju razmišljajo o naslednji trofeji

Po zmagi na Wembleyju so morali v vrstah aktualnih državnih in pokalnih prvakov hitro "preklopiti" na naslednjo preizkušnjo v petem krogu pokala FA, kjer jih v sredo čaka gostovanje pri Sheffield Wednesdayu.

"V velikih klubih, v katerih sem bil prej, sem se naučil, da ko osvojijo trofejo, se gredo stuširat in že razmišljajo o naslednji. Tako lepo je to, kar nam je uspelo, a zdaj nas čaka nov finale. V gosteh je v pokalu FA vedno težko. Lahko napredujemo v četrtfinale in to moramo storiti,"je nadaljeval Guardiola, ki ga z varovanci že kmalu čaka tudi povratni obračun osmine finala Lige prvakov z Real Madridom.

'Saneja čaka več tednov igranja v drugi ekipi'

Nekaj skrbi je od povratka iz Londona povzročal udarec, ki ga je med tekmo prejel prvi strelec v zgodovini kluba Sergio Agüero, a naj bi bil Argentinec nared že za gostovanje na nesrečnem stadionu Hillsborough. Medtem se je nemški zvezdnik Leroy Sane po operaciji kolenskih vezi in več kot polletnemu okrevanju vrnil na zelenice na tekmi Cityjeve ekipe do 23 let, a bo Guardiola z nekdanjim članom Schalkeja 04 še počakal.

"Ni še pripravljen. Šest mesecev odsotnosti, potrebuje proces. Ko začneš, se počutiš dobro, a dela običajne korake povratka, drugič je igral petdeset ali šestdeset minut. Zdaj ga čaka več tednov igranja v drugi ekipi. Morda bo lažje zaigral v Premier League kot v tem pokalnem tekmovanju. Moramo namreč zmagati," je še dodal Guardiola, ki v državnem prvenstvu z varovanci za osupljivih 22 točk zaostaja za vodilnim Liverpoolom.

"Prvenstvo je končano in Liverpool si zasluži naslov. Po toliko tekmah je takšna prednost lahko le zaslužena. Bolj bi mi bilo všeč, če bi jim bili na lestvici bližje, to je res, a zdaj moramo osvojiti drugo mesto in ostati v čim boljšem ritmu. Ostala sta nam še pokal FA in Liga prvakov,"je sklenil nekdanji trener Barcelone in Bayerna.