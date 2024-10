Guardiola ima na voljo le 13 igralcev: V težavah smo, trenirajo le trije

"Imamo le 13 igralcev in smo v resnih težavah. Tudi tisti igralci, ki igrajo, večino tekem zaključijo s težavami in videli bomo kako si bodo opomogli. Mislim, da smo v težavah, saj v devetih letih tu nikoli nisem bil v situaciji, kjer smo imeli toliko poškodovanih," je po 15. obračunu sezone potranal španski strateg.

Med igralci, ki so že nekaj časa poškodovani najdemo zmagovalca Ballon d'Ora Rodrija, ki ne bo na voljo pred koncem sezone. Poškodovan je tudi mladi vezist Oscar Bobb, Kevin de Bruyne ima poškodovano stegensko mišico in datum njegovega povratka za zdaj še ni znan. Branilec Kyle Walker tudi ne ve kdaj bo znova treniral po težavah s kolenom, na minulih tekmah pa Guardioli nista bila na voljo tudi Jeremy Doku in Jack Grealish.