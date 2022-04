Guardiola in Klopp pred velikim derbijem povsem izenačena

Na stadionu Etihad bo morda že padla odločitev o naslovu letošnjega prvaka v Premier League. Manchester City bo gostil Liverpool, redsi na lestvici zaostajajo le eno točko. To bo tudi dvoboj dveh izjemnih trenerjev, Pepa Guardiole in Jürgena Kloppa. Drug o drugem govorita z velikim spoštovanjem, stanje v medsebojnih dvobojih pa je, kar zadeva statistiko, povsem izenačeno.

Derbi Manchester Cityja in Liverpoola v PL bo tudi neke vrste "generalka" za polfinale angleškega pokala FA, v katerem se bosta tudi udarila ta dva tekmeca. Zanimivo je, da bi se lahko tekmeca teoretično srečala še enkrat, maja v finalu Uefine Lige prvakov. Sicer je najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje trenutno še v fazi četrtfinala – v prihajajočem tednu so na sporedu povratne tekme Lige prvakov. Liverpool ima dobro izhodišče in lahko po zmagi v Lizboni proti Benfici (1:3) mirno pričakuje odločilno tekmo na svojem Anfieldu. Manchester City pa je na prvi tekmi četrtfinala na domačem stadionu vpisal tesno zmago proti Atleticu (1:0), a bo ta par še zelo zanimiv, saj bo v sredo povratni obračun v Madridu na stadionu Wanda Metropolitano (prenos na Kanalu in VOYO).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pep Guardiola in Jürgen Klopp sta velika tekmeca, a zelo spoštujeta drug drugega in ohranjata zdravo rivalstvo. To sta dokazala na novinarski konferenci pred nedeljskim obračunom, ko bo šlo za dvoboj vodilnih moštev na lestvici PL. "Pep je najboljši trener na svetu. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, in zagotovo je naključje, da mu v Ligi prvakov do zdaj ni uspelo," je dejal trener redsov Klopp o tekmečevem neuspešnem prizadevanju, da bi zasedel vrh v Ligi prvakov, za kar se trudi vse od svojega prihoda na klop Manchester Cityja leta 2016. Nemški trener pravi, da je City najtežji nasprotnik, kar jih je. "Na svetu ni nogometne igre, podobne tisti, ki jo je razvil City, saj so precej dobri v skoraj vseh delih igre. Nobenih resničnih slabosti nimajo." To bo 23. srečanje med Guardiolo in Kloppom v vseh tekmovanjih. Trenutno je izid povsem uravnotežen: po devet zmag na vsaki strani in še po štirje remiji.

To bo njuno 23. trenersko srečanje v vseh tekmovanjih, izid pa je zelo uravnotežen: po devet zmag na vsaki strani in še po štirje remiji.

Kloppovi možje so v Premier League nazadnje izgubili 28. decembra v gosteh pri Leicestru. Za sinjemodrimi na lestvici angleškega prvenstva sicer po 30 odigranih tekmah zaostajajo za pičlo točko (73:72), do konca pa jih čaka še osem tekem. Kljub temu zagonu je trener Liverpoola previden in meni, da nedeljski obračun ne bo odločilen, ne glede na izid. "Če izgubimo, bomo imeli štiri točke zaostanka. In če ljudje mislijo, da bo takrat konec, ne morem glede tega storiti ničesar, vendar vem, da tega nihče v Cityju ne bo videl tako," je dejal nemški trener. Klopp se je tudi spomnil, kako je rivalstvo z meščani pomenilo napredek za obe ekipi in ju popeljalo na višji nivo. "Drug drugega smo potisnili do neverjetnega števila točk. Res noro. Nikoli si ne bi mislil, da je kaj takega mogoče, še posebej v tem prvenstvu," je priznal nekdanji trener Borussie Dortmund.

icon-expand Jürgen Klopp in Pep Guardiola. FOTO: AP