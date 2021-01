Guardiola in Mourinho podprla Lamparda, a dodala: Tak je naš poklic

"To je brutalnost modernega nogometa. Ko postaneš trener, je to nekaj, kar moraš vedeti, da se bo slej kot prej zgodilo tudi tebi,"je bil po zmagi svojega Tottenhama na tekmi pokala FA v High Wycombu (4:1) neposreden Jose Mourinho, ki sam seveda še kako dobro ve, kako je sodelovati z ruskim mogotcem Romanom Abramovičem.

Portugalec se je na Stamford Bridgeu podpisal pod najtrofejnejše obdobje v zgodovini kluba, ki ga je nato prvič nenadoma zapustil leta 2007. Uradno je šlo za sporazumno prekinitev pogodbe, a naj bi se v zaodrju nabralo več nesoglasij med Mourinhom in Abramovičem oziroma ljudmi, ki jih je slednji postavil na pomembne položaje v in okoli članskega moštva. Mourinho se je nato veliko manj uspešno vrnil v zahodni London leta 2013, kjer je zdržal dobri dve sezoni, ko je spet po sporazumni odločitvi predčasno končal sodelovanje z modrimi.

'Frank ni le kolega, temveč pomembna oseba v moji karieri'

Ti so na začetku tedna odpustili Franka Lamparda, vidnega člana prve šampionske ekipe Mourinha pri Chelseaju, ki je z mlado ekipo brez okrepitev (zaradi kazni Mednarodne nogometne zveze) beležil tako vzpodbudne rezultate v minuli sezoni, v letošnji pa kljub številnim dragim okrepitvam, Chelsea je bil med največji evropski "zapravljivec", v seštevku rezultatov postal celo najslabši trener Abramovičeve ere. Na koncu ga ni rešila niti zmaga na pokalni tekmi z Luton Townom (3:1).

"Mislim, da si v tem trenutku Frank ne želi govoriti z mano, temveč zgolj s člani ožjega družinskega kroga in največjimi prijatelji. A seveda ... Vedno, ko kolega izgubi svojo službo, sem govoril enako, Frank pa ni le kolega, temveč pomembna oseba v moji karieri, tako da mi je žal, da se je to zgodilo,"je še dodal Mourinho.

Guardiola: Veliko ljudi govori o projektih, a ti ne obstajajo

Oglasil se je tudi trener drugouvrščene ekipe Premier League Josep Guardiola. Strateg Manchester Cityja, za katerega je Lampard igral v zaključku svoje kariere, ko Guardiole sicer še ni bilo v klubu, je dejal, da trenerji "morajo zmagovati", sicer je njihova služba hitro pod velikim vprašajem. Lampard, ki je na klopi Chelseaja sedel 18 mesecev, je z varovanci padel na deveto mesto v državnem prvenstvu, po mnenju največjih svetovnih medijev pa bo na njegovo mesto vsak hip sedel Nemec Thomas Tuchel, nekdanji trener Paris Saint-Germaina.

"Moraš zmagovati, to velja za vse trenerje,"je na ponedeljkovi novinarski konferenci dejal Guardiola. "Veliko ljudi govori o projektih, a ti ne obstajajo. Moraš zmagati, sicer te bodo odpustili. Spoštovanje do Chelseaja, a upam, da ga bom lahko hitro spet videl, ga odpeljal v restavracijo in se z njim srečal, ko bo teh ukrepov konec."

V enem mesecu se lahko vse podre

Guardiola je dodal, da je za končni uspeh ključna potrpežljivost. Sam je z Man. Cityjem v prvi sezoni na Otoku osvojil tretje mesto in bil tarča številnih kritik, nato pa v naslednjih sezonah sinje modre vitrine napolnil s kar šestimi trofejami, vključno z dvema zaporednima državnima naslovoma (2018 in 2019).

"Vsi trenerji to (potrpežljivost, op. a.) potrebujejo, a ne sodim o Chelseajevi odločitvi,"je dodal Guardiola. "Spoštujem odločitev, tako je moralo biti. Mi le poskušamo čim večkrat zmagati. Vsak trener pa potrebuje čas, da stori tisto, v kar verjame. Težko je govoriti o projektih. V enem mesecu lahko zavržete vse, kar ste zgradili, saj so nasprotniki dobri, ko pa se to zgodi, je vedno tveganje."

Izjava za javnost zdaj že bivšega trenerja

Lampard se je v ponedeljek popoldne, ko se je prah po odmevnem koncu sodelovanja vsaj malce že polegel, odzval z izjavo za javnost.

"Zame je bil ogromen privilegij in čast voditi Chelsea, klub, ki je bil tako dolgo velik del mojega življenja,"je zapisal Lampard, ki se je pred povratkom v London zelo uspešno kalil na klopi drugoligaša Derby Countyja, s katerim se je močno približal povratku v Premier League.

"Najprej bi se rad zahvalil navijačem za neverjetno podporo, ki sem je bil deležen v zadnjih 18 mesecih, in upam, da vedo, kaj mi to pomeni. Ko sem prevzel to vlogo, sem se zavedal izzivov, ki so nas čakali v težkem obdobju za nogometni klub. Ponosen sem na dosežke, ki so nam uspeli, ponosen pa sem tudi na igralce akademije, ki so se prebili v prvo ekipo in kazali tako dobre predstave. Oni so prihodnost kluba. Razočaran sem, da v tej sezoni nisem dobil časa, da bi klub popeljal naprej in ga dvignil na naslednjo raven. Želim se zahvaliti g. Abramoviču, upravi, igralcem, mojemu trenerskemu štabu in vsem v klubu za njihovo trdo delo in predanost, še posebej v teh nezaslišanih in težkih časih. Ekipi in klubu želim čim več uspehov v prihodnje."