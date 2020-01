Guardiola izvrsten trener, a slab šofer: v Manchestru uničil že širi avtomobile

Pep Guardiola je po pisanju britanskega tabloida The Sun izvrsten trener, ki premore veliko znanja in talentov, a eden od teh ni vožnja z avtomobilom. Odkar deluje v Manchestru pri Man Cityju (prevzel ga je leta 2016), je uničil že štiri avtomobile. Nastradali so mercedes GLE, range rover, bentley gtx700 in mini cooper.

Vir blizu Pepa Guardiole je v pogovoru z avtorjema knjige Pep's City Lujem Martinom in Polom Ballusom dejal, da je Pep že pri Barceloni imel sloves slabega voznika, ki ga je potrdil tudi na Otoku. Tam mu seveda dodatno težavo povzroča vožnja po levi strani cestišča, ki je v Španiji in Italiji ni bil vajen. "Njegova stranska vzvratna ogledala ne preživijo dolgo časa, enkrat pa je dizelskega range roverja napolnil z bencinom, enkrat pa povsem izmaličil svojega srebrnega bentleyja," pišeta avtorja knjige Pep's City.