Guardiola je 'opazil': Jaz sem genij

Zadnjo tekmo 19. kroga angleške Premier lige sta odigrala Chelsea in Manchester City. Slednji jo je dobil z 1:0, edini zadetek na dvoboju pa je v 63. minuti dosegel Riyad Mahrez. Po novem porazu je kriza Chelseaja poglobljena, Londončani namreč zavzemajo klavrno 10. mesto na prvenstveni tabeli, sinje-modri iz Manchestra pa so se spet spustili v borbo za naslov angleškega prvaka. Za vodilnimi topničarji zaostajajo pet točk. Po zmagi na derbiju je pred otoške navijače pohitel trener Cityja Pep Guardiola, ki se je tokrat pošalil tudi na svoj račun. Pred dnevi so ga kritizirali, ker na zadnjih dveh tekmah ni menjal vse do same končnice, tokrat pa je z menjavami pohitel. In zadel v polno ... "Jaz sem genij. Po Evertonu so me vprašali, zakaj nisem menjal vse do 81. minute. Razmislil sem in danes naredil nekaj sprememb. Težka tekma je za nami, lahko bi bilo tudi obratno. V končnici smo viseli, a smo bili dovolj zbrani in disciplinirani in sedaj za vodilnimi zaostajamo le še pet točk. Za nami je še ena tekma, ki smo jo preprosto morali dobiti, a smo se zavedali težavnosti posla," je angleškim novinarjem hitel pripovedovati Pep Guiardiola, ki se je spomnil, da so otoški novinarji sinje-modre že v novembru razglasili za angleške prvake.