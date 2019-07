Guardiola: Kaj naj storimo, če si Sane želi oditi? Podobno je bilo s Sanchom

Guardiola, ki je sinjemodre popeljal do dveh zaporednih naslovov angleškega prvaka, ne skriva želja po novem osrednjem branilcu, potem ko je klub zapustil izkušeni Vincent Kompany. A presenetljivo je izrazil zaskrbljenost, da sicer bogati klub v lasti šejkov ne bo imel denarja za nakup. "Iščemo osrednjega branilca. Ugledanih imamo več imen. Poleg tega imamo tri osrednje branilce in dva mlada, ki bi lahko zapolnila vrzel. Videli bomo, če bo prišlo do kakšne možnosti na trgu in če bo klub dal zeleno luč za investicijo. Če bodo rekli ne, ne bomo zapravljali," je povedal trener Manchester Cityja.

Tega so novinarji na novinarski konferenci v Šanghaju povprašali tudi o branilcu Leicester Cityja Harryju Maguireu, ki je bil z Manchester Unitedom že skorajda dogovorjen za prestop, a se je odločil počakati, ko je slišal, da se zanj zanimajo tudi sinje modri. "Vem, da nekateri klubi, kot je Bayern, radi govorijo veliko o Saneju, toda nikoli ne govorim o igralcih drugih klubov," je cinično pripomnil Guardiola. S tem je poslal sporočilo med vrsticami svojemu nekdanjemu klubu, ki se močno zanima za nemškega reprezentanta Leroya Saneja, za katerega si Pep želi, da bi ostal v klubu. "Je podobno, kot se je zgodilo z Jadonom Sanchom. Želimo si ga, toda na koncu, če si on ne želi biti tu, kaj lahko storimo?" je dodal Guardiola. Znova se je dotaknil izpraznjenega kapetanskega mesta po odhodu Kompanyja."Igralci morajo izbrati kapetana. Ta bo prenašalec informacij med igralci, menoj in klubom. Moč odločitve imajo nogometaši in treba bo sprejeti tistega, ki ga bodo izbrali," je še enkrat več poudaril katalonski strateg. Ta je sicer javno povedal, da ni navdušen nad zahtevnimi (vremenskimi) razmerami, s katerimi se nogometaši soočajo na Kitajskem. Več o tem lahko preberete tukaj.