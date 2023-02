Guardiola: Kaj ste pričakovali? Da se bomo samo prikazali in zabili pet zadetkov?

Po neodločenem izidu na prvi tekmi osmine finala elitne Lige prvakov med Leipzigom in Manchester Cityjem (1:1) sta si bila oba stratega – Marco Rose in Josep Guardiola – bolj ali manj enotna, da smo spremljali dva različna polčasa. V prvem so prevladovali gosti z Otoka, v nadaljevanju obračuna pa je bil nekoliko boljši nemški predstavnik, ki ima pred povratnim dvobojem več kot aktiven rezultat.

Manchester City bi lahko že v prvem delu igre prvega dvoboja osmine finala proti Leipzigu zapečatil usodo nemškega prvoligaša, a je bila velika premoč v posesti žoge zgolj slaba tolažba za zasedbo Josepa "Pepa" Guardiole, ki bo tako na povratnem obračunu morala pokazati bistveno več v zaključkih napada. "Po zelo dobrem prvem polčasu z naše strani so se v nadaljevanju tekme prebudili tudi nogometaši Leipziga, ki so nas v določenih trenutkih močno stisnili pred naš kazenski prostor. Posledično smo imeli kar nekaj težav pri organizaciji igre, po njihovem zadetku in izenačenju izida smo znova strnili vrste in odigrali dobrih zadnjih 15 do 20 minut. Imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili, zato se bo vse skupaj odločalo na našem igrišču v Manchestru," je po lepi nogometni predstavi uvodoma dejal strateg meščanov in nadaljeval v nekoliko ostrejšem tonu:

icon-expand Nogometaši Leipziga (v svetlejših dresih) so se izkazali za zelo neugodnega tekmeca in imajo pred povratnim obračunom z Manchester Cityjem realne možnosti za velik podvig. FOTO: AP

"Kaj ste pričakovali? Da se bomo samo prikazali na igrišču in nasprotniku nasuli pet zadetkov? Lepo vas prosim, to je najvišja raven klubskega nogometa na svetu. Koliko tekem Leipziga pred tem ste si ogledali? Vsi pričakujete od mojega moštva, da bo premagovalo tekmece z visoko razliko. To preprosto ni realno. Gre za tekmovanje, v katerem je samo v skupinskem delu izpadlo nekaj izjemnih moštev. Mi smo dobro moštvo, ki dela dobre stvari, a nekaj se vpraša tudi nasprotnika. Verjamem, da si lahko na povratni tekmi zagotovimo napredovanje v četrtfinale." Rose: Igralcem sem ob polčasu dejal, da morajo začeti igrati pravi nogomet Guardiolov trenerski kolega na drugi strani, Marco Rose, je objektivno strnil vtise po prvi polovici obračuna s favoriziranim tekmecem in poudaril, da s podobno igro kot v drugem polčasu, ko je bil Leipzig v nadrejenem položaju, njegova zasedba lahko preseneti Manchester City tudi na njegovem Etihadu.

icon-expand Jack Grealish ni imel ravno svojega dne v prvem obračunu osmine finala elitne Lige prvakov proti Leipzigu.