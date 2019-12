Guardiola kljub zmagi čestital Liverpoolu za naslov, VAR spet buri duhove

"Najboljša motivacija je, da poskušaš igrati dobro, dobivaš tekme. To je najbolje,"je še povedal Guardiola."Zdaj si bomo v treh dneh opomogli. Hvala za tri dni, hvaležni smo. Sledi Everton, zato moramo razmišljati o tem. 100 zmag na 134 tekmah je dosežek, za katerega gre pohvala klubu, štabu. To je neverjeten dosežek za to organizacijo, za vse zaposlene in ljudi, ki jim je to uspelo. V Premier League moraš biti stanoviten in presrečni smo zaradi tega dosežka."

'Hvaležni smo za tri dni počitka' "Ni realistično razmišljati o tem (da bi ulovili Liverpool, op. a.),"je po obračunu v Manchestru dejal Guardiola. "Ko ekipa dosega takšne številke, kakršne dosega Liverpool ... Zakaj bi o tem razmišljali, ko zaostajamo za 14 ali 17 (točk, op. a.)? Pripraviti se, dobro igrati, biti čim bližje, kot bo to možno, igrati izločilne boje in se pripraviti za naslednjo sezono. Naslednjo sezono bomo tukaj in, upajmo, da nam bo lahko šlo bolje,"je Katalonec vnovič zatrdil, da klub številni govoricam ostaja zvest sinje modrim.

Zaostanek bi lahko po tem, ko bo Liverpool odigral prestavljeno tekmo z West Ham Unitedom , še narasel, katalonski strateg na klopi otoških prvakov pa v nedeljo ni pretirano proslavljal zadetkov Sergia Agüera in Kevina De Bruyneja , ki sta nekdanjemu trenerju rezervne in članske ekipe Barcelone ter münchenskega Bayerna prinesla jubilejno stoto zmago v Premier League na šele 134. tekmi. Tako hitro do okrogle številke ni uspelo nobenemu trenerju v zgodovini tekmovanja.

Sodniki so s sistemom VAR nato dolgo pregledovali akcijo, v kateri naj bi z roko igral Adam Lallana . Delivci pravice na čelu z glavnim Anthonyjem Taylorjem so se odločili, da je angleškega reprezentanta žoga zadela v ramo in zadetek je kljub protestom gostov obveljal. Da je bila mera polna, so "volkovom" sodniki v eni zadnjih akcij polčasa zadetek Pedra Neta razveljavili zaradi prepovedanega položaja Jonnyja Castra , ki ga s prostim očesom ni bilo moč zaznati.

Coady: To je smešno Na Anfieldu je v nedeljo zvečer kontroverzen zadetek Sadia Maneja prinesel zmago Liverpoolu proti Wolverhamptonu in zaokrožil izjemno leto za rdeče, ki že dolgo niso bili tako blizu svojemu prvemu državnemu naslovu po 30 letih. Liverpoolčani, osvajalci Lige prvakov, evropskega superpokala in svetovnega klubskega naslova, so igrali s posebno značko svetovnih prvakov, ki bo njihove drese krasila še slabo leto, Mane pa je na 150. tekmi za klub zadel tri minute pred koncem polčasa.

"Nisem bil zadovoljen z načinom, na katerega smo v drugem polčasu nadzirali igro. Vsaj ne vedno, imeli smo slabe trenutke," je zbranim medijem po poročanju dnevnika Liverpool Echo povedal Klopp. "Wolvesi niso več napadali tako visoko, imeli smo možnosti za podaje. Nimaš nobenih možnosti, da si med tekmo opomoreš, če nimaš žoge. To (počivati, op. a.) moraš početi, ko imaš posest. To ni mirna reč, je zelo živa reč. Gre za to, da si pameten, igraš proti gibanju in 'polprostorom'. Naby (Keita) in kasneje 'Millie' (James Milner) sta nemudoma pripomogla k temu. To ste lahko videli. Ostali fantje pa ... Moj bog! Adam (Lallana) in 'Gini' (Georginio Wijnaldum). Kako sta danes igrala v smislu truda in milj, je bilo res izvrstno. A sveži igralci v 'polprostorih' so pomagali. Nato smo spet povzročali težave, a nismo zaključili. Nocoj to ni bila tekma za dva ali tri gole. Morali smo se le boriti do konca. S tem nimam težav."

"Čutimo ogromno krivico. Ne morem razumeti. To je smešno," je bil pred mikrofonom televizije Sky Sports oster nekdanji član Liverpoolovega mladinskega pogona in zdaj branilec Wolvesov Conor Coady. "Zame to (VAR, op. a.) ne deluje. Nekateri ljudje pravijo, da sprejema prave odločitve, a mi smo igralci na igrišču in občutek se mi ne zdi pravi. Anthony Taylor je izvrsten dečko za pogovor, a jaz mu postavim vprašanje, na katerega ne dobim odgovora."

'Proslavljamo gol, ki ga ni'

Joao Moutinho in Romain Saiss sta ob hudem pritisku gostov zapravila lepi priložnosti (vsaj) za izenačenje, medtem ko je strateg "volkov" Nuno Espirito Santo zaradi ostrih protestov pri četrtem sodniku Miku Deanu dobil rumeni karton.

"Te odločitve sprejme sodnik, ki je več milj stran, in nima občutka za igro. Ne želimo si priti na Anfield ... Liverpool, fantastična ekipa, fantastični navijači, fantastičen stadion, mi pa na koncu proslavljamo gol, ki ga ni."

Nagrada za najbolj domiseln opis sistema VAR gre vseeno karizmatičnemu trenerju Sheffield Uniteda Chrisu Wilderju, ki je dejal, da je primerljiv z angleško besedo s štirimi črkami. Tudi v slovenskem prevodu ima iztrebek, s katerim je Wilder najverjetneje primerjal kontroverznega sodniškega "pomagača", štiri črke ...

Pravi nogometni ljudje imajo za VAR štiri črke

"Po celotni državi in vsi ljudje v Norwichu ... Beseda s štirimi črkami o VAR, to so pravi nogometni ljudje,"je rivalom, ki so jim proti Tottenhamu nedavno razveljavili gol zaradi milimetrskega prepovedanega položaja, v bran stopil Wilder. Ta je lahko v Manchestru slišal družno petje navijačev Cityja in Uniteda, ki so se lotili sodnikov in VAR.

"Velika zmešnjava," je o videosistemu dejal Guardiola, ki je bil v zadnjih sezonah že večkrat razočaran zaradi njegovih ugotovitev. V Premier League je to prva sezona s sistemom VAR, ki zaenkrat bolj kot za reševanje spornih odločitev iz tedna v teden skrbi za sive lase med navijači, nogometaši in trenerji

'To ni več nogomet'

"Vsak konec tedna je velika zmešnjava. Na drugih tekmah je bila prav tako velika zmešnjava. Upajmo, da jim bo v naslednji sezoni šlo bolje,"je menil Guardiola, ki je lahko z Wilderjem spremljal famozno in dolgotrajno risanje črt ob zadetku Lysa Mousseta v 28. minuti. Gol so na koncu razveljavili.

"To ni več nogomet;" so peli navijači obeh ekip, slogan pa se je v zadnjih tednih oziroma mesecih razširil po številnih otoških zelenicah. "Ni jasnega dokaza, zamegljene črte in koti. Mora obstajati jasnejši način, s katerim bi lahko vse skupaj določili," še meni Wilder. "Če bi morali VAR ukiniti? To ni moja odločitev, mora pa se izboljšati. Ponavljam: prvo vprašanje je, da so razveljavili osem ali devet golov. Toliko debat je bilo o vsakemu izmed njih, spet jih bodo analizirali. Menim, da vsega skupaj niso dovolj izpilili, da bi res naredilo razliko."

