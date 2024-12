Guardiola: Ko bom čutil, da je čas za odhod, bom odšel

Manchester City in Pep Guardiola sta še naprej na udaru kritik. Meščani so namreč na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih le enkrat zmagali in dvakrat remizirali, kar sedemkrat pa so bili poraženi. In čeprav bi bil marsikateri trener ob omenjeni formi že odpuščen, je Guardiola, kot kaže, trdno zasidran na Cityjevem trenerskem stolčku. A po poročanju nekaterih angleških medijev bi se lahko ob morebitnem porazu na mestnem derbiju tudi trofejnemu Špancu začel tresti stolček.

Le ena zmaga na desetih tekmah je forma, ki je Manchester Cityju ne zavida prav nihče. Še zadnjeuvrščeni klub v angleški Premier ligi Southampton, ki se bo kot kaže po hitrem postopku vrnil v angleško drugo ligo, je na zadnjih desetih tekmah dosegel zmago več. A trener Manchester Cityja Pep Guardiola je prepričan, da če kdaj, potem sedaj ni čas, da odstopi s trenerskega položaja Meščanov: "Bolj kot kdaj koli prej bi mi bilo žal, da bi sedaj zapustil klub. Če bi se to zgodilo, bi spal še manj, kot spim danes. Da bi zdaj odšel in pustil klub v takšnem položaju, je nemogoče. Lahko se zgodi, da me odpustijo in to se bo zgodilo, če bomo tako nadaljevali, o tem, da bi sam zapustil klub, pa ni govora."

Pep Guardiola FOTO: AP icon-expand

Španski trener se zaveda, da bo City težko vrnil na pota stare slave, za rezultatsko krizo pa krivi predvsem težave s poškodbami: "Največji dosežek je bil že dosežen. Žal mi je, a to je resnica. Bili smo najboljši, a nismo več, ker nimamo dovolj zdravih igralcev. Drugače bi bili blizu Liverpoolu. Toda šele sedaj se zavedam, kako težko je bilo doseči to, kar smo dosegli. Seveda se bomo vrnili in ko nam bo uspelo, bo to velik 'vau'. Tega trenutka ne bomo pozabili, ker si ga močno želimo. A ne bom iskal izgovorov. Preveč tekem izgubimo in ko se to zgodi, so vse kritike zaslužene."

Pri Cityju ne morajo računati na poškodovane Rodrija, Johna Stonesa, Nathana Akeja, Manuela Akanjija in Oscarja Bobba ter na Rica Lewisa, ki je suspendiran zaradi akumuliranih rumenih kartonov. Načeti pa so Ruben Dias, Mateo Kovačić, Phil Foden in Jeremy Doku.

Pred derbijem z mestnim tekmecem Manchester Unitedom, ki je pred kratkim že zamenjal trenerja, so angleški mediji zato povlekli vzporednice obeh klubov in na novinarski konferenci pred tekmo na vsak način želeli od Guardiole izvleči jasen odgovor o tem, kdaj ima namen zapustiti sinjemodri klub iz Manchestra. "Ko bom čutil, da je čas za odhod, bom odšel. Kar smo dosegli s Cityjem, je že v zgodovini nogometa. Nimam nobenih, rekel bi, osebnih ciljev, zaradi katerih bi bilo moje življenje ali moje delo tukaj končano. Nimam časovnice, po kateri bi se orientiral, kdaj bom zapustil klub. Če že jutri odidem, vem, da bom odšel kot najboljši trener kluba vseh časov in mojega časa pri Cityju ne bom nikoli pozabil. V glavi nimam nobenih točnih ciljev, da bi lahko na primer rekel: osvojimo še eno Premier ligo ali Ligo prvakov in nato se poslovim. To ne gre tako. Način, na katerega smo igrali, lovorike, številke in vse ostalo, kar smo dosegli, bo za vedno ostalo. Toda zdaj smo v takšnem položaju, da ne bi mogel kar oditi," je na očitke novinarjev odgovoril 53-letni strateg.

Guardiola je s Cityjem šestkrat postal angleški prvak FOTO: AP icon-expand

City po 15 krogih za vodilnim Liverpoolom v angleški Premier ligi zaostaja devet točk, v Ligi prvakov pa se po šestih odigranih tekmah z osmimi točkami nahaja na 22. mestu oziroma na mestu, ki še vodi v playoff za uvrstitev v osmino finala.