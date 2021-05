Guardiola kot ga (še) ne poznate: s cigaro v ustih pel in proslavil naslov Cityja

S posnetka, ki je pricurljal na družbena omrežja, je razvidno, da se Guardiola – domnevno v prostorih Etihada – pošteno zabava ob poslušanju hita skupine Oasis 'Don't Look Back In Anger', ob tem veselo prepeva in kadi cigaro. Glede na to, da so na posnetku v ozadju vidne tudi steklenice piva, otoški mediji namigujejo tudi na to, da je bil Guardiola v vinjenem stanju. Talksportje zapisal, da si je tudi s takšnimi potezami Gaurdiola še bolj utrdil naziv enega najbolj 'kul' trenerjev. A dejstvo je, da čas za pretirano sprostitev še ni napočil. Nogometaše Manchester Cityja namreč čez deset dni čaka izjemno pomembna tekma – finale Lige prvakov, kjer se bodo pomerili s starimi znanci z Otoka, nogometaši Chelseaja. Guardiolovim ekipam se je v preteklosti že znalo zgoditi, da so se po zgodaj osvojenem naslovu državnih prvakov preveč sprostile, nato pa pogorele na evropski sceni. To se je Kataloncu dogajalo predvsem začasa delovanja pri Bayernu.