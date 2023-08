Guardiola: Lanska sezona je neponovljiva

Pred petkovo tekmo je pred novinarje stopil glavni trener Manchester Cityja Pep Guardiola, ki je v lanski sezoni sinje modre popeljal do trojčka lovorik. "To, kar smo naredili lani, se zgodi enkrat v življenju. Priplezali smo na najvišji vrh sveta, v zadnjih dneh pa smo se vrnili v dolino, kjer začenjamo nov vzpon. Naš skupen cilj je, da se ponovno povzpnemo čim višje. Naša igra, nivo in mentaliteta bodo ključni za dobre rezultate," je povedal španski strokovnjak.

Prva ovira meščanov na poti do četrtega zaporednega naslova v Premier ligi bo povratnik med elito Burnley, ki je v sezoni 2022/23 pometel s konkurenco in osvojil Championship. Na 46 tekmah so zabeležili zgolj tri poraze, ogromno zaslug za vrhunske rezultate pa gre tudi trenerju Vincentu Kompanyju. Slednji Guardiolo odlično pozna, saj je bil pod njegovim vodstvom kapetan meščanov vse do leta 2019. "Burnley ima energijo in sanje, ki jih lahko popeljejo do dobrih rezultatov. Kompany nas dobro pozna, sam pa je poskrbel za odlično sezono v Championshipu in povsem spremenil Burnleyjev način igre," je o Belgijcu z izbranimi besedami govoril Guardiola.

West Ham želi v svoje vrste pripeljati talentiranega mladeniča Cityja

Nova tarča West Hama je postal 21-letni ofenzivni vezist sinje modrih Cole Palmer. Slednji je nazadnje navdušil na nedavni tekmi angleškega superpokala, kjer je v igro vstopil s klopi in z vrhunskim zadetkom poskrbel za vodstvo Cityja. "Zaenkrat je z nami. Kaj se bo zgodilo, še ne vem. Verjamem, da želi igrati več kot v prejšnjih sezonah. Po odhodu Riyada Mahreza bo za to vsekakor več priložnosti," je o prihodnosti Palmerja povedal 52-letni strokovnjak.