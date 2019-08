Guardiola: Maguire je izjemen igralec, a si ga City ni mogel privoščiti

Prestop Harryja Maguirea iz Leicester Cityja v Manchester United , ki je zdaj že praktično končan, bo zrušil dobrih 19 mesecev star rekord, ki ga je postavil Liverpool , ko je 1. januarja prejšnje leto za Virgila van Dijka odštel 82 milijonov. Osrednji branilec bo postal tudi trinajsti najdražji nogometaš vseh časov, tik za bodočim soigralcem Romelujem Lukakujem . United pa bi se astronomski odškodnini lahko izognil, a kaj, ko David Moyes ni poslušal odhajajočega sira Alexa Fergusona . Slednji je namreč svojemu "izbrancu" ob svojem odhodu iz kluba predal list igralcev, ki naj bi bili potencialne okrepitve. Na omenjenem seznamu se je znašlo tudi ime Harryja Maguirea, ki je takrat branil barve Sheffield Uniteda . Ferguson naj bi bil v sposobnosti mladega branilca tako prepričan, da naj bi menil, da bi lahko postal dostojni naslednik Ria Ferdinanda in Nemanje Vidića , a se po začetni ponudbi, ki je znašala 6 milijonov evrov, United ni odločil za nadaljnja pogajanja.

Bitka za podpis 26-letnega angleškega reprezentanta pa ni trajala dolgo, saj je Unitedov glavni konkurent, mestni tekmec Manchester City , odnehal ob Leicesterovih zahtevah. To je po zmagi nad Liverpoolom v angleškem superpokalu priznal tudi trener meščanov Pep Guardiola. "Želeli smo si, da bi Harry Maguire postal naš igralec, a se zaradi visoke odškodnine ni izšlo. Klub si enostavno ni mogel privoščiti, da bi plačali takšno odškodnino. United jo je na drugi strani lahko. Gre za izjemnega igralca," je dejal Guardiola, ki ni skoparil s pohvalami na račun novopečenega člana rdečih vragov. "Je igralec, ki je zelo močan v igri z glavo, tehnično dobro podkovan, izjemno močan in hiter. Za njim je odlična sezona, ki je nadaljevanje uspešnega svetovnega prvenstva v Rusiji. Unitedu lahko zgolj čestitam."

City je s prvo osvojeno lovoriko v novi sezoni nakazal, da bo tudi letos eden izmed favoritov na vseh frontah. "Ne vem, če se bo sezona v Angliji odvila tako kot lani. Mislim, da bo letos veliko več klubov, ki se bodo potegovali za najvišja mesta, ne zgolj Liverpool in mi. Pri Unitedu so dobro trgovali, ne smemo pozabiti na Arsenal, Tottenham in Chelsea. Vsi našteti klubi bodo letos boljši. Sezona bo zelo dolga,"pred vlogo favorita beži 48-letni španski strateg.

Angleškemu prvaku iz sezone 2015/16 se tako znova obeta dober zaslužek. Leicester je pokazal, da se klub kljub prodaji najboljših igralcev, tudi v tako zahtevni konkurenci, kot vlada v Premie League, lahko obdrži v zgornjem delu lestvice. Prestopi Harryja Maguirea, Dannyja Drinkwaterja, Riyada Mahreza in N’Goloja Kanteja so klubu iz osrednje Anglije prinesli več kot 200 milijonov evrov profita.