Guardiola: Messi trenutno ni v naših mislih

Po prihodu Jacka Grealisha v Manchester City je naslednji igralec na seznamu želja Josepa Guardiole Harry Kane. Trener Cityja je zdaj tudi javno potrdil željo, da napadalca pripelje v svoj klub, ampak dvomi, da si njegov trenutni klub želi prodajo. Odzval se je tudi na odhod Lionela Messija iz Barcelone.

Angleški prvaki so za Harryja Kana že ponudili 120 milijonov evrov. Ponudbo je Tottenham zavrnil, njihov napadalec pa pa se je na to odzval z odsotnostjo na treningih prvega moštva. Spor med predsednikom kluba Danielom Levyjem in talismanom Londončanov se ne umirja in otoški mediji namigujejo, da bo moral City za nakup angleškega kapetana odšteti vrtoglavih 175 milijonov evrov. Messi ni v Guardiolovih mislih Po prihodu Grealisha iz Aston Villa in napovedanem odhodu Lionela Messija iz Barcelone se je klub iz Manchestra omenjal kot potencialna naslednja točka v karieri enega najboljših nogometašev vseh časov. Njihov trener Josep Guardiola je zdaj javno zavrnil namigovanja: "Trenutno Messijev prestop v naš klub ni v naših mislih, nikakor ne."

icon-expand Statistika legendarnega Lionela Messija v dresu Barcelone FOTO: Sofascore.com

Vse je odvisno od Tottenhama Guardiola kljub razpoložljivosti Argentinca bolj računa na prihod napadalca iz Tottenhama. Zaveda se, da bo kljub zavidanja vrednim finančnim sredstvom, ki so na voljo klubu iz Manchestra, prihod rekordnega strelca Londončanov odvisen predvsem od Levyja. "Drugače je kot pri Jacku Grealishu, v njegovi pogodbi je bila navedena odkupna klavzula. On je igralec Tottenhama, in če se oni ne želijo pogajati, je zadeva zaključena. Harry je neverjeten in zanimamo se zanj, če pa se Tottenham ne želi pogajati, nimam kaj dodati," je o možnosti sodelovanja s Kanom povedal legendarni trener.