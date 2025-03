'Guardiola mi je spral možgane'

Malo je nogometašev, ki so imeli tako raznoliko in uspešno kariero, kot jo je imel oziroma jo še ima Brazilec Danilo. Ta 33-letnik je med svojo 13-letno evropsko avanturo osvojil številne lovorike v državah, kjer je igral. Na Portugalskem, v Španiji, Angliji in Italiji.

Zdaj je Danilo že nekaj časa član domačega Flamenga, s katerim se poteguje za naslov brazilskega državnega prvaka in obenem v dresu rodne domovine lovi nov nastop na svetovnem prvenstvu 2026. Nekdanji odlični desni bočni branilec Manchester Cityja, čigar barve je branil med letoma 2017 in 2019, je v obširnem pogovoru za britanski The Guardian izlil dušo in med drugim spregovoril tudi o posebnem odnosu z Josepom "Pepom" Guardiolo.