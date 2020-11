Guardiola: Moja želja je, da Messi zaključi kariero v Barci, toda ...

Še enkrat več pa so novinarji Argentinca po (novih) težav v Barceloni začeli povezovati s selitvijo na Otok, natančneje k Manchester Cityju, kjer bi znova združil moči s Pepom Guardiolo , s katerim sta v preteklosti pri Barceloni tako zelo dobro delovala. "Je igralec Barcelone in če sprašujete po mojem mnenju, imam enormno hvaležnost Barceloni za to, kar je naredila zame," je pogovor z novinarji začel Guardiola. "Želim si, da Messi zaključi kariero v Barceloni, to je moja želja," je zdaj že malce zlajnano frazo ponovil španski trener na klopi Manchester Citjya. A tokrat je še nekaj dodal: "Toda ne vem, kaj mu bo hodilo po glavi, ko se njegova pogodba zaključi (30. junij 2021, op. p.)."

To pa pomeni, da, v kolikor javno nezadovoljni Messi v kratkem ne bo podaljšal pogodbe z Barcelone, bo iz katalonskega ponosa lahko odšel brezplačno. Da, prav ste prebrali. Barcelona bi ob izgubi zvezdnika ostala brez enega samega evra. In v kolikor Messi ne bo želel podaljšati pogodbe, bi se lahko zgodilo, da bo Barcelono zapustil že v zimskem prestopnem roku, saj bi tako Katalonci lahko rešili vsaj nekaj deset milijonov evrov.

Čeprav je Pep Guardiola v zadnjem času preživljal praktično najslabše trenutke (z izjemo uvodne sezone), od kar je prevzel krmilo Manchester Cityja, pa ima v klubu očitno polno zaupanje, saj je s sinjemodrimi podaljšal pogodbo. "Zelo sem hvaležen, da lahko nadaljujem tu. Veliko so mi dali v teh zadnjih letih. Pogodbo sem obnovil iz več razlogov. Eden izmed teh so moji pogovori s Khaldoonom (Khaldoon Khalifa Al Mubarak, predsednik kluba, op. p.), ki so se nanašali na igralce, klub in kako se je klub obnašal v teh časih, na primer med karanteno. Ni bilo niti enega odhoda, vsi zaposleni v klubu so obdržali svoje službe, še več: izplačali smo celo bonuse svojim zaposlenim,"je razloge za podaljšanje navedel Guardiola. Ta bo skušal sinjemodre pripeljati do tako želene lovorike v Ligi prvakov, kjer je v zadnjih treh letih City vselej zaključil pot v četrtfinalu.